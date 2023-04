¿Joe Biden ha cumplido con las promesas de campaña con las que se hizo elegir en 2020?

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este martes su intención de aspirar a la reelección y entra de lleno en campaña, pero ¿qué ha sido de las promesas que hizo cuando llegó a la Casa Blanca?

Reconciliar al país

Durante su investidura el 21 de enero de 2021, Biden dijo: “Voy a poner toda mi alma en esto, en volver a unir a Estados Unidos”. Se refería a las profundas divisiones en la sociedad, ensanchadas durante el mandato de su predecesor, el republicano Donald Trump.

En las elecciones legislativas de noviembre de 2022 no logró eliminar a la derecha radical del panorama político, pero el presidente y su partido la mantuvieron a raya durante unos comicios que transcurrieron en calma. Biden incluso convenció a varios congresistas conservadores de que apoyaran algunos de sus proyectos de inversión y una ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo.

También presume de haber promovido la diversidad, eligiendo como vicepresidenta a una mujer, Kamala Harris, y como portavoz a Karine Jean-Pierre, negra y lesbiana.

Pero el presidente, pese a ser afable y centrista, genera división: según una encuesta de Reuters-Ipsos de diciembre de 2022, el 85 % de los republicanos desaprueban su política y el 76 % de los demócratas la aprueba. Su índice de popularidad entre los votantes sigue siendo bajo, alrededor del 43 % a mediados de febrero de 2023.

Biden tendrá una dura carrera si quiere lograr la reelección el próximo año. - Foto: Reuters / Jonathan Ernst

Reactivar la economía

Estados Unidos ha pasado página de la pandemia de covid-19, una condición para la reactivación económica. Y las cifras son positivas. La principal economía mundial terminó 2022 con un crecimiento superior al 2 % y con una tasa de desempleo por debajo del 4 %.

Pero este repunte estuvo acompañado de un aumento histórico de la inflación. Los precios parecen haberse calmado a principios de 2023, confirmando el pronóstico de Biden, que espera una bajada gradual.

El presidente también adoptó importantes inversiones en infraestructuras, industrias punteras y transición energética. Pero las desigualdades en Estados Unidos, que son las más pronunciadas de todos los países desarrollados, aumentaron en 2021, por primera vez en diez años.

Se aclaran las candidaturas por la presidencia de Estados Unidos. Joe Biden anunció su intención de otro periodo. - Foto: Reuters / Leah Millis

Alianzas internacionales

“Estados Unidos ha vuelto”, repite Biden, quien ha restablecido relaciones con los aliados tradicionales mucho más cordiales de lo que eran con su predecesor Trump. Frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lideró la respuesta de Occidente, con sanciones y ayuda militar, y convenció a Suecia y Finlandia de que se unieran a la Otan.

Lo que no impide que anteponga los intereses de Estados Unidos para plantar cara a China. Prometió poner fin a las guerras de Estados Unidos y ordenó la retirada de Afganistán, que tuvo lugar en agosto de 2021 en medio del caos.

Para reforzar a Estados Unidos en la zona del Pacífico, quitó a Francia un enorme contrato de submarinos con Australia. Tampoco parece importarle que sus proyectos de reindustrialización irriten a los europeos y a algunos países asiáticos.

Clima

Una de las primeras decisiones del 46º presidente de Estados Unidos fue volver al gran acuerdo de París sobre el clima. Biden vincula la preocupación por el medio ambiente y la creación de empleo, por lo que ha votado inversiones faraónicas a favor de la transición energética y la movilidad verde.

Al mismo tiempo se ha esmerado, no obstante, en proteger el suministro de hidrocarburos de Estados Unidos. Y no ha dudado en transigir con un senador favorable a los combustibles fósiles.

Joe Biden - Foto: ap

Inmigración, armas

El presidente inició su primer mandato sin un claro dominio parlamentario y lo termina con un Congreso dividido: el Senado en poder de los demócratas y la Cámara de Representantes con ligera mayoría republicana. También tiene en su contra muchos estados gobernados por republicanos radicales y una Corte Suprema muy conservadora.

Biden no prohibió los rifles de asalto, pese a haberlo prometido tras varios tiroteos masivos. No pudo o no logró hacer nada cuando la Corte Suprema puso fin al derecho constitucional al aborto. Tampoco ha aprobado una ley para proteger el acceso al voto de los afroestadounidenses. Ni frenó los abusos policiales o la ola de sobredosis por los opioides sintéticos.

El presidente ha puesto fin a la construcción del muro que Trump quería levantar en la frontera con México, pero ni rastro de su promesa de reforma migratoria para abrir la vía a la ciudadanía a millones de migrantes y sobre todo a los “soñadores”, los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños.

Es más, por falta de acuerdo en el Congreso para una reforma migratoria y ante una inmigración masiva, propone limitar al acceso al asilo de los migrantes en la frontera con México, obligándolos a solicitarlo en países por los que transitan o a pedir cita en línea, una política similar a la de Trump, según las oenegés.

*Con información de AFP.