Joven de 25 años falleció tras someterse a una lipoescultura: “No se merecía morir así”

Hay tristeza en Perú por la muerte de una joven de 25 años, luego de que se sometiera a una cirugía estética en un local que, según medios locales, no contaba con licencia para este tipo de procedimientos.

La mujer de nombre Liliana Sarasua Lavero murió luego de que le realizaran ese procedimiento estético en un local ubicado en la Av. Julio C. Tello, en la ciudad de Huaral. Afirman que dos personas debieron subir a la mujer a un mototaxi y llevarla de emergencia al hospital San Juan Bautista, donde se produjo su deceso.

Según el portal peruano América Noticias, el certificado de defunción de la joven -que laboraba en la Municipalidad de Huaral- reveló una presunta negligencia médica.

De acuerdo con el médico legista de la Fiscalía de Huaral, la joven sufrió una lesión intestinal por agente punzante, insuficiencia respiratoria y un grave edema pulmonar.

Los padres de la mujer lamentaron lo ocurrido y dijeron que desconocían la intervención a la que ella finalmente se terminó sometiendo.

“Mi hija no merecía eso. Esto para mí es como un sueño, una pesadilla. No se merecía morir así (...) Ella ha terminado la carrera de Administración y estaba estudiando Ingeniería Civil”, dijo su madre entre lágrimas, reveló el medio El Comercio de Perú.

Su familia también pidió justicia y que paguen los responsables. “Era muy responsable, muy estudiosa”, añadió su padre.

Hombre se ha hecho 13 cirugías para verse como Michael Jackson

Desde que tenía 15 años, Leo Blanco tomó la decisión de empezar a hacer cambios en su aspecto físico para poder ser como Michael Jackson, el artista a quien más admira.

La primera cirugía que se hizo fue en sus orejas, puesto que quería reducir su tamaño para que se asimilaran a las del cantante, pero esto no salió como él lo esperaba y perdió una de ellas.

Luego siguió con las cejas y las patillas, y para que fueran parecidas decidió tatuárselas; seguido a ello, quiso cambiar por completo su nariz y se ha hecho 7 cirugías en ella.

Y para completar su parecido con Michael Jackson, Blanco quiso lucir más delgado, por lo que se sometió a dos liposucciones.

Además de querer parecerse al artista, Leo Blanco tiene su propio show de hora y media donde interpreta varias canciones de Michael Jackson.

El argentino ha hecho todo lo posible porque su aspecto sea idéntico y también su forma de bailar, para lo cual usa unos zapatos que lo ayudan a inclinarse 45 grados, como lo hacía el cantante en sus presentaciones.

Este joven también ha sido requerido para participar con su espectáculo en bodas, fiestas de 15 años, eventos con grandes compañías y demás donde requieran sus servicios.

Con 26 años, Blanco ha tenido que enfrentarse a todo tipo de comentarios que dejan las personas en sus redes sociales y aunque tiene más de 675.000 seguidores en Instagram y 54.000 en Tik Tok, no todos apoyan su decisión de querer parecerse al cantante.

“En estos años me han llamado enfermo, me han deseado la muerte y también creen que por imitar a Michael Jackson he perdido mi personalidad”, dijo en sus redes sociales.

Además, añadió; “Lo que hago yo lo considero ARTE; Y trabajo para quienes disfruten de eso; los que no lo disfrutan, e incluso les molesta mi forma de vida, mejor no mirarme”.