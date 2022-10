“Todavía no me quiero ver, porque debo estar preparada”: Yina Calderón, tras perder una prótesis de sus glúteos

Yina Calderón dejó sin palabras a miles de sus fieles seguidores de las plataformas digitales, luego de anunciar que se sometería a una cirugía de urgencias por un problema que se presentó con su reciente procedimiento estético en los glúteos. La colombiana tuvo que ser intervenida por una de las prótesis de su cola que se infectó y comenzó a causar daños en esta zona de su cuerpo.

A pesar de que la huilense se mostró desanimada y preocupada por lo ocurrido en sus glúteos, una vez más, aseguró que tomaría el impulso necesario y continuaría con su recuperación para que todos los resultados salieran como ella lo esperaba. La empresaria de fajas fue operada en Bogotá por otro doctor, el cual señaló que debía dejar que el cuerpo sanara unos meses para volver a implantar la prótesis en el glúteo izquierdo.

Una vez logró salir de la cirugía, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un pequeño video en el que expresó lo “mal” que estuvo y lo afectada que quedó de esta experiencia. No obstante, la influencer manifestó que estaba bien y se encontraba en recuperación, de nuevo.

“Hola, ¿cómo están? Yo esta mañana estaba muy mal, ¿saben? Pocas veces me afecta algo tan fuerte, pero ahora estoy muy bien. Salí muy bien de la cirugía, me retiraron la prótesis izquierda, dejaron la derecha… Y que se guarden sus comentarios, pero si los quieren decir, ¿qué hiju3?#+s?, ya estoy acostumbrada”, dijo en el clip, donde aprovechó para mostrar la prótesis que le retiraron.

De igual manera, Yina Calderón señaló en su contenido lo complejo que era para ella saber que perdió uno de los implantes que le pusieron, ya que esto significaba que estaría con un glúteo voluptuoso y el otro en su estado natural. La creadora de contenido plasmó su tristeza e incertidumbre, reconociendo que no estaba preparada para verse el cuerpo en estos momentos sin que la impactara la transformación y la extracción del objeto.

“Esta es la prótesis que me retiraron el día de hoy. No ha sido fácil, porque ni siquiera me las he visto, pero siento que tengo una y que no tengo la otra. Pero, todavía no me quiero ver, porque quiero estar preparada”, señaló la empresaria.

En las imágenes que salieron a la luz, donde la colombiana aparece con un saco y una capota encima, se apreció que la exprotagonista retomó su ánimo y se concentró en entender que todo era parte del proceso con esta clase de cirugías. Calderón puntualizó en que primero iba la salud, y aunque le costaba ver su “cola extraña”, sabía que tenía que seguir adelante.

“Prima la salud y son cosas que pasan en las cirugías plásticas, pero obviamente una de mujer no se siente preparada para mirarse a un espejo y ver su cola extraña. Para verse voluptuosa, por un lado, y por el otro, plana”, mencionó, afirmando que tomaría los cuidados necesarios para poder continuar con este deseo que tenía en mente desde hace varios años.

“Seguirle dando, vamos a recuperarnos, vamos a ponernos re bien, vamos a tocar guaracha toda esta temporada, vamos a ponernos ‘chimbas’ y vamos a hacerle. No tenemos otra opción. Sean fuertes”, agregó la empresaria en su contenido, donde abrió la puerta a reacciones de los curiosos.

Es importante destacar que Yina Calderón aseguró en uno de los clips anteriores que tuvo mucho cuidado con esta intervención médica, ya que había aprendido la lección con las situaciones de años atrás, donde quedó afectada en esta zona. La huilense enfatizó en que había esperado el tiempo recomendado por los especialistas para recuperar sus glúteos y así someterse a la reconstrucción que necesitaba.