“La prótesis se salió”: Yina Calderón tuvo que ser operada de urgencias por una afectación en su glúteo izquierdo

Yina Calderón, semanas atrás, despertó todo tipo de reacciones entre sus fieles seguidores de las plataformas digitales, luego de revelar que se haría una nueva intervención estética para recuperar los glúteos que tanto deseó por años. La colombiana no dudó en comentar un poco de su proceso, limitándose a revelar cómo avanzaba su recuperación.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 se mantuvo en silencio sobre los resultados de este procedimiento estético, asegurando que una vez estuviera mejor y sana, mostraría en un video cómo quedó su cola y cuál fue el cambio que tuvo a lo largo de los últimos años.

Sin embargo, recientemente Yina Calderón sorprendió a sus fanáticos con un inesperado clip en el que mencionaba un nuevo problema que apareció en su vida y se relacionaba directamente con su cuerpo. La ‘influencer’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar que se sometería a otra cirugía de urgencia, debido a daños que presentó una de las prótesis en sus glúteos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el post, la creadora de contenido ya se encontraba alistándose para entrar al quirófano, donde otro médico que la conocía, y así realizar el respectivo proceso para evitar daños graves en su salud.

“Quería omitir el tema porque para mí es difícil, pero yo siempre he sido muy fuerte y también siento que ustedes son parte de mi familia. Estoy nuevamente en la clínica y ahorita entro de nuevo a cirugía (...) Resulta y pasa que yo me puse las prótesis porque tenía el rabo muy feo y caído, ustedes ya saben, producto de los biopolímeros, entonces no me ponía ropa ajustada ni bikini en la playa, y la única manera de ajustarlo era ponerme nuevas prótesis después de un año y así fue. Quedó la cirugía muy bien y el tamaño fue acorde a mi cuerpo, pero como a cada prótesis le deja un drenaje, el de la nalga izquierda se tapó y eso hizo que el líquido comenzara a salirse por la herida, la cual tenía que permanecer seca durante toda la recuperación”, relató la empresaria de fajas en el video que publicó.

De igual manera, Calderón indicó que la prótesis de su glúteo izquierdo sufrió una afectación que se complicó y tuvo que ser atendida de urgencia para que no terminara en asuntos peores. La huilense mencionó que la prótesis se salió y se infectó, por lo que no pudo esperar a operarse a Medellín.

“La prótesis se salió y se infectó, estoy muy mal, literal estoy muy mal… solo que yo trato de ser muy fuerte”, dijo en su perfil, donde aseguró que tendría que estar uno o dos meses solo con una prótesis.

“Son cosas que pasan en las cirugías plásticas y más en las de glúteos (...) Para mí no va a ser fácil tener una nalga sí y otra no, pero vamos a darle que esto no es nada para una guerrera”, agregó, donde plasmó su voz entrecortada.

En otros contenidos que salieron a la luz, los médicos compartieron imágenes impactantes de lo que ocurrió con la recuperación de Yina Calderón, enfatizando en que no se pudo salvar el objeto y tendría que ser reemplazado en unas cuantas semanas hasta que todo se estabilizara.

“Desafortunadamente, ella se operó en Medellín y cuando llegó a Bogotá tenía todo infectado. Miren que tiene la prótesis completamente expuesta y nos toca retirarla, y ahora le vamos a limpiar y a reconstruir esta zona. A futuro, no sé si quien la operó vaya a ponérselas de nuevo”, dijo Ricardo Urazán, cirujano que en el pasado ya le realizó otras operaciones a la empresaria.

Por el momento habrá que esperar cómo avanza esta nueva etapa en la recuperación de la influencer, quien se mostró afectada y preocupada por lo que estaba pasando con su cuerpo.