Presentadora de Caracol contó que le hallaron un bulto en una de sus prótesis y un quiste en la boca, ¿qué le pasó?

Sandra Posada, corresponsal en Medellín de Día a Día, cautivó al público colombiano con su talento, profesionalismo y belleza frente a las cámaras, dando un poco de su personalidad y actitud para distintos temas de entretenimiento. Poco a poco se ganó el reconocimiento de los televidentes, quienes aplaudieron las recomendaciones y el trabajo que realizó en el matutino.

Recientemente, la antioqueña sorprendió a sus fieles seguidores de las plataformas digitales con una noticia relacionada con su salud y una situación médica con la que aún está lidiando. La colombiana concedió un diálogo con La Red, de Caracol Televisión, donde quiso revelar qué pasó con su cuerpo, en especial, con una de las prótesis que se puso hace más de una década.

De acuerdo con lo que reveló la paisa en el programa, al igual que otras mujeres, atravesó un problema con uno de los implantes que tenía en sus senos, debido a un descuido que le terminó causando una afectación. En agosto sintió un extraño bulto en su pecho, por lo que se comunicó con su médico para saber qué medidas tomar al respecto.

“Yo tengo mamoplastia. Hace más de 10 años que me puse los implantes. El médico me manda a hacer una ecografía rápido y ahí comenzó la historia, que tiene final feliz”, dijo Posada ante la cámara.

Según comentó, el especialista observó detenidamente los rayos X y los exámenes que se realizó, ordenando que se hiciera una cirugía de urgencia, porque tenía las prótesis destruidas y afectadas. Pese a la angustia, el doctor llevó el procedimiento y todo salió bien, al punto de que la antioqueña volvió a ponerse los implantes.

“Me dice el especialista que tengo las prótesis destruidas. Puede observar que se está saliendo el líquido de las prótesis. Me angustié. Y cuando hace el análisis de la izquierda, me dice que está en la misma situación. Lo único que protegía la situación es una capa que crea el cuerpo como defensa. El bulto que sentí era el líquido que se estaba saliendo”, relató.

“Lo que a mí me pasó con las prótesis es un tema de descuido y no tenía problema en volvérmelas a poner. No debe ser un problema de señalamiento”, agregó, explicando lo que ocurrió en su pecho.

Sandra Posada también reveló que el médico le sugirió ir al otorrino por un descubrimiento que le hizo al momento en que la estaba intubando. El especialista le dijo que le vio unas bolitas en la garganta, por lo que prefería que le dieran otro diagnóstico.

“Luego de la cirugía, el médico me dijo: ‘Te recomiendo que vayas a donde un otorrino, porque cuando te estaba entubando vi unas bolas en tu garganta’. Hace poco me hice el examen y estoy perfecta”, mencionó la presentadora de entretenimiento.

Por último, en la conversación con el formato televisivo, la paisa aseguró que expertos que la examinaron le indicaron que no era nada maligno y que se podía tratar directamente con un procedimiento quirúrgico. Estas palabras la tranquilizaron y evitaron que entrara en angustia con relación a algo más grave.

“Encontraron un quiste muy pequeño, que es normal a veces porque uno no hace bien uso de la garganta. Tengo cita con el otorrino para que mire el quiste y analice cómo quitarlo, pero me dejó tranquila el diagnóstico del médico especialista”, concluyó.

Por el momento, Sandra Posada continúa en sus labores con Día a Día, cuidándose y tomando las prevenciones necesarias para no sufrir situaciones similares a las del pasado.