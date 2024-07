¿Se apagó la estrella de Juan Guaidó?

Pero ahora, a poco de cerrar el año, no hay luz al final del túnel. Maduro recuperó fuerza, al tiempo que Guaidó la perdió, la comunidad internacional y los medios perdieron el interés y las sanciones económicas de la Casa Blanca al país no han causado el punto de quiebre que tanto esperaba la oposición. Por si fuera poco, las negociaciones de Oslo entre la bancada de Guaidó y el gobierno de Maduro están en un punto muerto desde el 30 de abril.

Maduro despidió a 6.000 sargentos de la Guardia Nacional para invertir más en los civiles uniformados y en los temidos colectivos o Faes, acusados de tortura, violación y desaparición.

Desde entonces, las marchas ya no convocan tanta gente y miles de venezolanos han perdido la esperanza. Guaidó ya no sale en las portadas de los diarios y la migración sigue creciendo exponencial y silenciosamente. “Lo hemos intentado todo. Pero no hay una fórmula mágica”, reconoció hace unos días. Maduro todavía cuenta con la lealtad de las Fuerzas Militares a cambio de un poder político, económico y social que ningún régimen democrático permitiría. Ofrecerles amnistía no es suficiente. Pero Guaidó, con la bandera democrática, no puede ofrecerles nada más. Y ese es el problema de fondo.