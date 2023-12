La cita clave: Maduro se reúne con el presidente de Guyana este jueves, en medio de la ofensiva por invadirlos para quedarse con el petróleo

“Creo que no va a salir nada sustantivo en términos de la reclamación territorial, pues la posición de Guyana es que no hay conversaciones bilaterales sobre el tema, porque eso está en la Corte Internacional de Justicia”, dijo Sadio Garavini di Turno, exembajador de Venezuela en ese país caribeño. “Los intermediarios probablemente van a tener que buscar algo para que Maduro no salga” del encuentro “sin nada”, considera Garavini di Turno, que ve “factible” una declaración “en la cual se diga que van a bajar la escalada, que van a seguir conversando para bajar las tensiones”.