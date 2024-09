Las claves de la ‘generación boomerang’, los jóvenes que tienen que volver a vivir con sus padres después de independizarse

“Es un mazazo, da mucha rabia porque piensas dónde has estado antes”, confiesa Juan, de 36 años a El Mundo. Su historia parecer ser un reflejo de una realidad cada vez más común, que tras varios años de independencia, la crisis económica le obligó a volver a casa de sus padres al no poder conseguir los objetivos trazados.

Independizarse: los pasos que deben seguir los jóvenes para no fallar en el intento

“No quiero un piso de lujo”, afirma Juan, quien busca ahora vivienda junto a su pareja tras no lograr estabilizarse al salir de casa de sus padres. La situación inmobiliaria en su ciudad es “imposible” y una hipoteca, aunque más viable, sigue siendo un gran desafío con su salario actual.

Muchos jóvenes han tenido que regresar a casa de sus padres tras no poder asentarse en la independencia. | Foto: 123 RF/ El País

El informe del CJE destaca que el precio de los alquileres en 2023 subió 2,5 veces más que los sueldos de los jóvenes. “A día de hoy no me planteo volver a alquilar nada, creo que no es viable con un único sueldo”, asegura Carlos.