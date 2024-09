Las vidas detrás del muro de Berlín

Los mazos del proletariado resonaban al fin contra el hormigón armado que los cercaba. Ella no los oía. El 25 de diciembre de ese año, su familia estaba ebria de emoción. Era Navidad. La puerta de Brandeburgo había sido abierta tres días antes. Jutta Hertlein, su sobrina, que había escapado del este en 1953, no podía contener las lágrimas. “¡Ven con nosotros a ver la puerta!”, le dijo. Pero Erna no tenía fuerzas. Por eso, en las fotos que Jutta tomó ese día no aparece esa tía que logró ver de vez en cuando, a pesar del muro que las separaba. Los controles eran estrictos, pero Jutta, que había crecido en el oriente de Berlín, tenía la fortuna de haber nacido en un hospital del occidente. “Esta información, que aparecía en mi pasaporte, me permitía circular con menos restricciones que las de los habitantes de la República Democrática Alemana, a condición de soportar las minuciosas inspecciones del puesto fronterizo de la estación de tren Friedrichstraße”, cuenta.