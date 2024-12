El nuevo libro sobre Donald Trump escrito por su sobrina vendió casi un millón de copias en su primer día en los escaparates de Estados Unidos, informó la firma editora a última hora del jueves.

El libro "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World‘s Most Dangerous Man" (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), de Mary Trump, es el primer retrato poco halagador del presidente por parte de un integrante de su familia.