“Lo volvería a hacer”: una madre que llamó a la Policía a decir que su hijo había asesinado a alguien, dice que nunca dudó en hacerlo

“Mi hijo mató a alguien”. Una madre que llamó a la Policía para denunciar que su hijo había matado a una persona, afirma que no se arrepiente y que volvería a hacerlo. “No podría haber vivido conmigo misma si hubiera elegido no llamar a la Policía”, dice.

La llamada

Donna Delbono, del Reino Unido, es madre de siete hijos y afirma que les ha enseñado a todos a distinguir entre el bien y el mal.

De acuerdo con el diario británico The Mirror, la mujer avisó a las autoridades inmediatamente después de haber tenido una conversación muy corta con él, en la que él le confirmó que había matado a otra persona.

Joshua, entonces de 18 años, apuñaló a Charley Bates, de 16 años, en un parqueadero. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Su hijo Joshua, de 18 años en ese momento, había apuñalado a Charley Bates, de 16 años, en un parqueadero, por una deuda de 20 libras esterlinas, unos 115.000 pesos colombianos.

Joshua había apuñalado a su víctima en el corazón, luego de que se hubieran peleado a puñetazos en la zona de Radstock, en la ciudad de Bath en Inglaterra, el pasado 31 de julio de 2022.

Según el diario británico Daily Mail, la madre le habría preguntado a su hijo: “¿Mataste a este chico?”, a lo que él respondió: “Mamá, lo hice. Pero no sabía que lo había matado, no pensé que hubiera muerto”. Ella sencillamente le respondió: “Lo siento, Josh, pero necesito hacer una llamada telefónica a la Policía”, y cuenta que él le contestó con sinceridad: “Lo sé, mamá. Está bien”.

“Lo siento, Josh, pero necesito hacer una llamada telefónica a la policía”, y cuenta que él le contestó con sinceridad: “Lo sé, mamá. Está bien”. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La madre cuenta que en ningún momento consideró no denunciarlo: “No pensé ni por un segundo en no denunciar a Josh. No se me pasó por la cabeza tratar de protegerlo”, pero asegura que no fue fácil: “Cuando cogí el teléfono me sentí mal. Estaba temblando, llorando. No sabía cómo decir lo que tenía que decir”, afirma.

“Mi hijo mató a alguien”, dijo finalmente; la Policía le preguntó si el joven estaba con ella. La respuesta fue: “Está en mi casa ahora, pero no puedo dejarlo ir a ningún lado”.

En la llamada se puede escuchar que la mujer habla con dificultad, y la persona que le contesta del otro lado, también otra mujer, intenta obtener la información necesaria para acudir al sitio, a pesar del impacto. La operadora le pregunta: “¿Él sabe que usted está llamando?, ante lo cual la madre responde, “sí, él está acá”, incluso en un momento se oye al propio joven hablando con la operadora, brindándole información para encontrar el cuerpo.

En el relato la mujer cuenta que su hijo lloraba y le decía una y otra vez, “mamá, lo siento mucho”. Ella, según reporta el Daily Mail, lo abrazó y le respondió: “yo también lo siento mucho” y añade: “Me rompió el corazón hacer esa llamada, pero no tenía alternativa. Tomé la decisión correcta y lo haría de nuevo en las mismas circunstancias”.

La condena

La semana pasada y tras un juicio de dos semanas, que reporta The Mirror, Joshua Delbono, ahora de 19 años, fue encarcelado de por vida por asesinar a Charley Bates. Él negó haberlo asesinado y dijo que todo lo había hecho en defensa propia.

El joven no conocía a Bates de antes, cuando habló con la operadora aclaró que fue su único encuentro con él y que había ido al estacionamiento a ayudar a un amigo: “Fue un encuentro casual que se intensificó de una manera que nunca podría haber imaginado. Estoy verdaderamente devastado”, y afirmó que cuando vio a su amigo siendo golpeado y pisoteado, pensó que lo iban a apuñalar.

Su mamá lo describe así: “en solo tres minutos, la vida de un joven terminó y la vida de Josh cambió para siempre”. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Su mamá lo describe así: “en solo tres minutos, la vida de un joven terminó y la vida de Josh cambió para siempre”.

La madre asegura que ha sentido gran dolor por la familia de la víctima: “Me sentí muy mal por la madre de Charley. No podía enfrentar a sus padres. Le dije a Josh que quería apoyarlo, pero no pude. Sentí mucho dolor por Josh, pero eso no fue nada comparado con el dolor de la madre de Charley”.