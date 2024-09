López Obrador respalda a Petro y dice que “está sometido a fuertes presiones de quienes se sentían los dueños de Colombia”

El mandatario del país azteca respondió y, además, aprovechó para llenar de elogios al presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegurando que habló con él, pero que no tocaron el tema de lo que se vive en Venezuela, a pesar de que ambos mandatarios, junto al de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han liderado la interlocución con Nicolás Maduro haciendo el llamado a una salida dialogada para el país.

“No, no hubo la plática, no más decir que es mi amigo, lo estimo, lo respeto. Gustavo Petro, presidente de Colombia, es un digno representante del pueblo de Colombia, que es hermano, hermano, no primo hermano, ¡hermano de todos los mexicanos!”, dijo López Obrador en respaldo al mandatario colombiano en medio del paro de camioneros y transportadores que se vive en el país.