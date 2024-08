López Obrador anuncia que México pondrá en “pausa” las relaciones con embajadas de EE. UU. y Canadá, ¿por qué?

En las declaraciones, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no apruebas las opiniones de parte del embajador de los Estados Unidos. “¿Cómo le vamos a permitir al embajador (Ken Salazar), con todo respeto, que esto no es asunto de pleito de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Pero no vamos a decir que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución”.