Más 550 muertos, en menos de 24 horas, por oleada de ataques de Israel contra el Líbano; 50 niños entre las víctimas

Las autoridades de Líbano han cifrado este martes en más de 550 los muertos, incluidos 50 niños, a causa de la oleada de bombardeos ejecutada desde el lunes por el Ejército de Israel contra el país, en el marco del repunte de las hostilidades con el partido - milicia chií Hezbolá, que no ha especificado cuántas de las víctimas son miembros del grupo.

Los bombardeos de Israel contra Líbano ya dejan más de 1.800 heridos en menos de 24 horas. (Photo by Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images). | Foto: Anadolu via Getty Images