Sandra Gaona pide aclarar muerte de exmilitar colombiano en México: “Mi hipótesis es que a mi hermano lo mató la Policía Federal”

“Cachetona, esto acá es horrible, esta ciudad es horrible, es fría, es peligrosa, no nos quieren a los colombianos, yo he visto que uno entra a preguntar por algo y escupen, yo siento que acá no nos quieren” , fue una de las últimas conversaciones que tuvo Samuel con su hermana Sandra.

El amigo de Samuel procedió a “cuadrar” la liberación del colombiano depositando el dinero a una cuenta solicitada por ellos mismos, en montos de diferentes denominaciones, con el fin de que fuera liberado de inmediato y su vida no corriera peligro, sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.

“Me llamaron del consulado de colombia en México, me dijeron que tenían mi denuncia y me dijeron que tranquila, que esto entro una investigación, pero hasta el momento en el El SEMEFO (Servicio Médico Forense) no hay nadie con las características de tu hermano”, le dijeron, así que Sandra no perdió la esperanza y siguió buscando ya que tal vez, su hermano si seguía detenido por las autoridades mexicanas.