Mujer conoció a su novio por internet, viajó a otro país a conocerlo y él la rechazó

Un suceso se viralizó en la red social, Tik Tok, pues una mujer que se acercó a un automóvil para vender dulces le contó a la persona la historia que la llevó hasta Ecuador, donde fue rechazada por su novio, a quien conoció en internet.

En el video, que se publicó en el perfil de Kevin Nasevilla el pasado 23 de febrero, una mujer venezolana reveló que su novio le compró los tiquetes para que viajara hasta ese país.

Pero cuando se encontraron por primera vez, el hombre fue indiferente con ella y le confesó que era diferente a lo que esperaba, por sus fotografías: “Él me dijo que yo no le gustaba, así que me botó”.

“Yo conocí a un muchacho por las redes sociales, por Facebook, y él y yo siempre hablábamos. Después me pagó los pasajes. Quedamos en un acuerdo, que yo me iba a venir para vivir ahora con él y con mi hija. Y en lo que llegó a Ecuador, porque él me mandó el pasaje, me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté”, dice la mujer.

“Después de que él vio mi foto y haberme visto personalmente, no le gusté. Me dijo que no era la persona que había visto por fotos. Me botó y yo quedé en la calle”, agregó.

El video cuenta ya con más de 336.000 ‘me gusta’ en la plataforma de videos cortos, pero la mujer le pidió a Nasevilla que elimine el video, pues su expareja la buscó para amenazarla.

Dio a conocer los audios del sujeto en los que le dijo: “Usted vino, sí, pero no le dije que íbamos a ser nada. Usted no me gustó. Pero eso no le da derecho a decir que la hice sentir mal”.

La culpó además de estar en la calle, pues le pidió devolverse para su país, y “dejar de molestarlo”.

Posteriormente, el influenciador dijo que una gran cantidad de hombres le escribieron para solicitarle el contacto de ella, aunque según dijo, no todos tenían buenas intenciones.

Por tal motivo, Nasevilla invitó a sus seguidores a donar dinero para ayudarla: “Publicaré los recibos en mis redes sociales en los que compruebe la entrega del dinero”.

Pero este no es el primer caso que sucede de este tipo. A finales del año pasado, Ninoska Rodríguez, una mujer radicada en Massachusetts, Estados Unidos, contó por medio de TikTok que conoció a un hombre vía redes sociales que vive en la ciudad de Washington D.C. Durante sus conversaciones todo fue color de rosa, al parecer, se estaba construyendo una ejemplar relación.

Fue tanta la química que tuvieron vía chat, que su pretendiente le pagó un vuelo para que fuera a verlo a Washington D.C. Cuando parecía que se encontrarían para no volver a separarse, el hombre quedó sorprendido por la diferencia entre la apariencia de Ninoska en persona, respecto a sus fotos en redes sociales.

Al parecer, a la mujer se le fue un poco la mano en el uso de filtros, por lo que su hasta entonces enamorado estaba convencido de que se encontraría con una modelo. Fue tanto el impacto que el hombre la rechazó y abandonó en el mismo aeropuerto donde Ninoska había acabado de aterrizar.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington D.C, y después que me vio sin filtros no quiso nada conmigo”, fue el texto que la mujer incrustó en la publicación de TikTok.

Esta historia se volvió tendencia en redes sociales, la publicación ya cuenta con cerca de 5.5 millones de reproducciones en TikTok, además de miles de reacciones ante el triste desenlace de la historia.

“Pero al menos le pago su viaje es lo importante 😅😅”; “No entiendo por qué ponen filtro 😳 uno debe quererse tal cual es 🥰”; “Por eso hay que ser sincera desde un principio, al natural”; “Que mala onda… Por eso siempre es mejor que nos miren tal cual somos, sin filtros, sin poses”; “No se preocupe usted es hermosa 🥰”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.