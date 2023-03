Sale a la luz una foto vieja de Clara Chía antes de que le ‘moviera’ el piso a Piqué; así se veía

Clara Chía Martí se convirtió en una de las mujeres más comentadas en la prensa rosa, debido a la relación sentimental que formalizó con Gerard Piqué. La joven se topó con el exfutbolista y decidió darse una oportunidad amorosa, dejando de lado los comentarios y las críticas de algunas personas.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

La catalana, de 23 años, llamó la atención de los curiosos una vez protagonizó distintos contenidos en los que se le pudo ver compartiendo con el deportista en eventos públicos. La española no logró escapar del foco mediático, por lo que poco a poco fue buscada por paparazis y reporteros, quienes se interesaron en preguntarle por asuntos relacionados con Shakira.

A Clara Chía no le gustan las cámaras

Fuente: EuropaPress pic.twitter.com/WLRAHaOxH9 — Reportajes.com (@reportajes_esp) September 20, 2022

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa. - Foto: Europa Press

A pesar del alboroto que se desató una vez se confirmó el noviazgo de Clara Chía y Gerard Piqué, la atención de distintos usuarios y medios continuó en el vínculo que sostenían y los supuestos planes que llegarían a futuro. Otras personas quisieron saber más sobre el pasado de la relacionista pública, de quien solo se sabía su nombre y el trabajo que tenía antes de involucrarse con el famoso español.

Recientemente, una cuenta de fans de Clara y Gerard en Twitter aprovechó el reconocimiento que alcanzó la catalana para desempolvar viejos recuerdos de su vida y mostrar cómo era su realidad antes de encontrarse con el exdefensa del FC Barcelona. Este perfil publicó una inesperada fotografía, la cual plasmó cómo era la joven años atrás.

De acuerdo con lo registrado, la cuenta compartió una postal en la que se detalló a Chía con 20 años, lejos de la imagen que ahora posee. La española tenía su pelo bastante largo con un tono rubio en las puntas, llevaba unos lentes en su cabeza y posaba con una blusa blanca.

Esta supuesta instantánea sería de 2019, un año previo a la fuerte pandemia que azotó al mundo entero y que le cobró la vida a miles de personas.

“¡BELLÍSIMA! ¡Lo lindo que le queda el color blanco a la niña Clara! Clara Chía, año 2019″, escribió la cuenta en el trino, donde se observó el rostro de la catalana sonriente y al natural.

¡BELLÍSIMA! 🤍❤



¡Lo lindo que le queda el color blanco a la niña Clara! 😍



Clara Chia, Año 2019 ♥🥰 pic.twitter.com/zphwpL3BgQ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 1, 2023

De igual manera, es importante recordar que Vanitatis, recientemente, compartió un artículo en el que reseñó una serie de declaraciones que obtuvo del círculo cercano de Clara Chía, revelando detalles de su vida y del impacto que tuvo ser ahora conocida.

Según lo indicado, la actual novia de Piqué destacaba en el ámbito académico y era bastante aplicada, por lo que avanzaba rápido en sus aprendizajes. “La joven destacaba en su escuela por sus buenas notas y por haber ganado algún premio en artes plásticas”, escribió el portal.

Gerard Piqué y Clara Chía tienen su cita más romántica y 'conflictiva'. - Foto: Europa Press

No obstante, el medio también agregó declaraciones que habría dado un amigo de la familia Chía Martí, afirmando que la joven no trabajaba como camarera por necesidad, sino como una forma de ganar dinero extra para sus gastos y así independizar estas situaciones de sus progenitores.

“Son auténticos forofos y bastante catalanistas, hasta indepes”, mencionó el portal sobre lo que dijo aquella fuente.

Clara Chía se vio sonriente junto a su pareja sentimental. - Foto: Europa Press

En otro punto que tocó Vanitatis, se hizo referencia al cambio que tuvo el presente de los padres de la española, ya que no estaban muy contentos y satisfechos con el hecho de que ahora apareciera en medios y noticias. La discreción y el manejo que le daban a sus vidas era completamente serio, por lo que este giro los dejó sin en blanco.

“Los Chía Martí quieren mantener la discreción absoluta y no están demasiado satisfechos con que la joven se ha convertido en un personaje de la crónica social del país. Hubieran preferido que nadie supiera siquiera su nombre”, puntualizó el espacio informativo de El Confidencial.

Clara Chía y Piqué son vistos juntos de nuevo en un estadio. - Foto: Captura de pantalla

Por último, el portal comentó sobre unas palabras que dio una de las amigas de la relacionista pública, enfatizando en cómo las canciones de Shakira sorprendieron a Clara Chía, teniendo en cuenta que no esperaban que todo ocurriera de esta forma.

“No se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora”, publicó el medio.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

Vanitatis habló de cómo era la vida laboral de Clara Chía, centrándose en lo dicho, supuestamente, por Víctor Navarro, integrante del equipo de la Kings League. El hombre señaló que la joven desde muy temprano estaba trabajando, era demasiado entregada a sus labores y estaba al pendiente de que todo funcionara bien.

“Yo llego pronto todos los domingos y ella ya lleva horas trabajando. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazis”, reveló.