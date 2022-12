Papa Francisco pide pensar, en Navidad, en los niños de Ucrania “que están sufriendo tanto”

El papa Francisco pidió a los fieles que esta Navidad piensen en los niños de Ucrania, “que están sufriendo tanto” por la guerra, y advirtió de que si un menor no sonríe es porque “algo grave pasa”.

“Pensemos en tantos niños de Ucrania que están sufriendo tanto por esta guerra, en esta noche en que Dios se hace niño, pensemos en los niños de Ucrania. Cuando me los he encontrado aquí, he visto que no logran sonreír, y cuando un niño no sonríe, es que algo grave pasa”, manifestó el papa durante la audiencia general de este miércoles, que precede a las celebraciones de Navidad que arrancarán el próximo sábado 24 con la misa del Gallo.

El sumo pontífice también señaló que estos niños “traen sobre sí mismos la tragedia de esta guerra, que es tan inhumana y dura...”. “Un pueblo ucraniano sin luz, ni calefacción, sin lo básico para sobrevivir”, lamentó tras pedir oraciones para que “le llegue la paz cuanto antes”.

En medio de sus saludos a los peregrinos polacos, Francisco volvió a elogiar su solidaridad con los refugiados ucranianos.

“Según vuestra tradición en Nochebuena, dejáis un sitio vacío en la mesa para un invitado inesperado. Este año estará ocupado por la multitud de refugiados de Ucrania a quienes habéis abierto las puertas de vuestras casas con gran generosidad”, señaló, agradeciéndoles su actitud de acogida.

El papa Francisco también dedicó la catequesis de nuevo al discernimiento. “Cada día, lo queramos o no, realizamos actos de discernimiento, en lo que comemos, leemos, en el trabajo, en las relaciones, y si no elegimos nosotros, al final es la vida la que elige por nosotros, llevándonos donde no quisiéramos”, dijo.

Presidente Volodímir Zelenski visita Washington

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá este miércoles 21 de diciembre en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en su primer viaje internacional desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero.

La visita ratifica que Estados Unidos respaldará a Kiev “tanto tiempo como haga falta”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en el comunicado oficial que anuncia la recepción.

Este desplazamiento, cuando casi se cumplen 10 meses del inicio de la guerra, irá acompañado de una nueva ayuda “significativa” de Washington a Kiev, que incluirá un sistema antiaéreo Patriot.

El Kremlin advirtió el miércoles que estas nuevas entregas de armamento solo “agravarán” el conflicto. Su portavoz, Dmitri Peskov, también aseguró que no esperaba que Zelenski cambie su posición sobre su rechazo a negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras esta visita.

La Casa Blanca indicó que Zelenski se encontrará primero con Biden y después pronunciará un discurso en una sesión conjunta del Congreso estadounidense.

“De camino a Estados Unidos para reforzar las capacidades de resiliencia y defensa” de Ucrania”, tuiteó el mandatario ucraniano, que también confirmó el discurso ante los senadores y representantes estadounidenses.

En esta misma jornada, Putin tiene prevista una gran reunión de militares en Moscú después de admitir una situación “extremadamente difícil” en las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia.

En el encuentro por videoconferencia, en el que deben participar 15.000 funcionarios, Putin confía en sacar las conclusiones del año transcurrido y fijar los objetivos de su ejército para 2023, según el Kremlin.

*Con información de Europa Press y AFP.