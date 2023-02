Por esta pregunta, un hombre le respondió a mujer soltera: “vas a estar sola buscando una mascota de hijo”

Conformar una familia o establecer una relación de pareja ha dejado, con el paso del tiempo, de ser una prioridad para un sinfín de personas que aseguran encontrar la felicidad en la soltería. Por años, uno de los preceptos en torno al matrimonio ha estado en que luego de alcanzar cierta etapa en la vida resulta ‘más complejo’ encontrar a alguien o, en algunos casos, se cierran las posibilidades.

Sin embargo, e independientemente de la edad, la boda e hijos pasan a un segundo plano y se convierte en un factor relativo a los intereses y propósitos de cada quien. Pese a ello, no son pocas las personas que esa decisión las hace blanco de cuestionamientos y ejemplo de esto ocurrió en España.

La soltería y el matrimonio avivaron el debate en redes sociales. - Foto: TikTok @mamireporter

En redes sociales se viralizó la respuesta de un hombre al ser interrogado, en suelo europeo, sobre su percepción de la soltería. Sin vacilaciones, el argentino manifestó que era un ‘fiel’ creyente de que se debían conservar las tradiciones porque para él el dicho de que “los tiempos han cambiado” no cobra relevancia.

“A los 50 vas a estar sola”

Una reportera abordó al transeúnte y le expuso su caso, como ejemplo: “Yo tengo 36 años y no tengo novio, ¿se me está pasando el arroz?”. La respuesta la dejó atónita: “Obvio, ya hace seis - siete años (...). Estamos mal, en la mente estamos mal con la mujer que se queda sin hijos, sin familia. A los 50 vas a estar sola, con tus sobrinos, buscando una mascotita de hijo”, se despachó el suramericano.

La risa le ganó a la comunicadora, quien lo interrumpió para pedirle, en tono de sorpresa, que “por favor” no le dijera eso. El choque de opiniones siguió cuando el consultado consideró que en la sociedad “estamos mal (...). Vos preguntas, hazte cargo (...). Pienso así, lamentablemente yo pienso a la antigua: familia, dos o tres hijos”. Cuando se le interrogó si creía que había una edad para todo, no dudó en decir que ‘sí’.

El consultado defendió el concepto 'tradicional' de familia (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Lanny Ziering

De la soltería se pasó a otros temas en los que varios países mantienen posiciones divididas: las relaciones entre parejas del mismo sexo. La mujer española le preguntó, en un caso hipotético, si le molestaría que su hijo fuera gay y aunque este aseguró que lo aceptaría, lo que dijo en seguida volvió a desconcertar a la reportera.

¿Qué respondió sobre la homosexualidad?

“No, lo acepto. Lo acepto, pero no lo propago, no hago propaganda de la homosexualidad (...). La mujer por un lado, el hombre por el otro, hombres con hombres, mujeres con mujeres… Yo pienso de otra forma”, respondió antes de decir que su hijo era asexual, es decir, que no siente interés o atracción hacia otras personas.

“Mi hijo es peor que homosexual, es asexual. Sí, todavía no sé qué es. Tiene 24 años y no sé. Pasa una chica y no voltea la cabeza para verla (...). Soy abierto y le pregunté: ‘Si sos homosexual no hay problema, sos mi hijo, yo te amo como sos”, concluyó, siendo junto a las respuestas iniciales las que replicaron miles de comentarios en redes sociales. Algunos apoyaron la soltería y otras dejaron sus opiniones sobre el matrimonio.

Bandera comunidad LGBTI. ¿Qué dijo el argentino sobre la homosexualidad? - Foto: Getty Images / Cristina Moliner

“Trabajo en una residencia de mayores. Todos tienen hijos, pero no van a verlos”, “Yo tengo 43 y me estoy quedando sola porque fui madre joven y mis hijas ya se van a independizar”, “¿Quién te asegura que un hijo se quedará contigo y te cuidará?”, “El argentino más sincero posible”, “Más vale sola que mal acompañada. Tú, para adelante, que si tiene que llegar llegará”.

La tiktoker suele hacer y difundir preguntas que ella misma considera como ‘incómodas’; pero que, a la vez, motivan la discusión sobre temáticas que no para pocos siguen centrando el debate.