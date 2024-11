La reina y los Corgis

Los corgi no eran la única raza de perros que la reina tenía, pero sí su favorita. La reina recibió su primer corgi exclusivo para su cuidado en 1944 cuando tenía 18 años, era un cachorro llamado Susan. En 1947 siendo aún princesa y con 21 años, llevó a Susan a su luna de miel.

Aunque siempre había tenido razas puras de perros las últimas mascotas de la reina, Muick y Sandy fueron por primera mezclas. Eso sí la mezcla fue con perros cuyos dueños pertenecían a la familia real. Eran una cruza entre sus corgis con los perros dachshund de su hermana, la princesa Margarita. Tras la muerte de la monarca los perros fueron adoptados por el príncipe Andrés, su hijo. Justamente cuando la reina cumplió 90 años había decidido dejar de criar corgis, para no dejarlos solos tras su muerte .

¿Cómo son los corgis?

Los corgi no siempre vivieron este buen momento, en 2014 la raza estuvo bajo amenaza de extinción pues había apenas 274 nuevos ejemplares en el mundo y cualquier raza que no sobrepase los 300 nuevos ejemplares al año se considera como amenazada. Sin embargo tras la adaptación de la vida de Isabel II en la serie de Netflix The Crown, los corgi volvieron a estar de moda. Finalmente después de un aumento sostenido en la búsqueda y nacimiento de cachorros de esta raza, en 2018 fue retirada de la lista de razas caninas en peligro de extinción.