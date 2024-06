Preocupante cifra récord de 120 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo, según la ONU

El mundo registró el récord de 120 millones de personas desplazadas a la fuerza a finales de abril de 2024, advirtió este jueves, 13 de junio, la ONU. Una cifra que no deja de aumentar debido a las guerras, la violencia y las persecuciones.

Venezuela, tercer país con más exiliados

Migrantes caminan a través de la región del Darién de Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, el martes 9 de mayo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Ivan Valencia) | Foto: AP

“Desprecio” al derecho internacional