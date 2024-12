Presidenta de Bolivia está infectada con coronavirus

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa

"Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando durante todo este tiempo y dado que en la última semana dos de ellos dieron positivo por coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo ", ha explicado Áñez en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter.

El resultado positivo de Núñez movilizó a todo el aparato del Gobierno y a todas las personas que estuvieron con él se les realizó un análisis. El ministro de la Presidencia afirmó entonces que Áñez no habría corrido el riesgo de contagiarse porque no hubo reunión del gabinete. Posteriormente, el entorno de la presidenta informó de que ella no estaba contagiada.

En esta semana, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, también confirmó su contagio de covid-19. Además este jueves, también se confirmó que Diosdado Cabello, segundo de Nicolás Maduro, contrajo la enfermedad.

*Con información de Europa Press.