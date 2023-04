“Quiere ganar el Nobel y decir que trajo la paz a Venezuela”, las dudas de Jaime Bayly sobre cumbre del presidente Petro

Para el periodista peruano, el mandatario colombiano convocó a un sector blando de la oposición venezolana, es decir, no se tuvo en cuenta a las cabezas del movimiento.

Este martes 25 de abril se dio inicio en Bogotá a la ‘Cumbre de Venezuela’ una serie de conversaciones convocadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el objetivo de llegar a acuerdos en beneficio del pueblo venezolano. El evento, que cuenta con presencia de 20 países, también es blanco de críticas.

La idea inicial busca que este encuentro pueda funcionar como puente entre el oficialismo venezolano y los partidos de oposición. Es decir, entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores.

La representación colombiana pondrá sobre la mesa temas como el fomento de la democracia en Venezuela, la transparencia de los comicios de 2024, la liberación de presos y persecución política, migración, situación humanitaria y más.

Una de las figuras públicas que se ha mostrado dudoso sobre la iniciativa, es el reconocido periodista peruano Jaime Bayly que en su más reciente emisión para el canal Mega, no ocultó sus críticas a la cumbre convocada por el presidente Petro.

Jaime Bayly no ocultó sus críticas a la cumbre convocada por el presidente Petro. - Foto: Instagram: Jaime Bayly

Para Bayly, el mandatario colombiano convocó a un sector blando de la oposición venezolana, es decir, no se tuvo en cuenta a las cabezas del movimiento como Juan Guaidó, Antonio Ledezma, María Corina Machado y Enrique Carpriles, solo por nombrar algunos.

“Petro quiere sentar en la mesa del diálogo a la dictadura de Maduro y a cierta oposición venezolana de la que yo me permito desconfiar (...) En esa oposición no veo a María Corina Machado, a Leopoldo López, a Antonio Ledezma, a Enrique Capriles, no está Juan Guaidó”, cuestionó Bayly.

Para Bayly, no se tuvo en cuenta a las cabezas de la oposición como Juan Guaidó, Antonio Ledezma, María Corina Machado y Enrique Carpriles, solo por nombrar algunos. - Foto: Carlos Julio Martinez Semana

Además, dijo que las intenciones del presidente Petro es apuntarle a un Nobel de Paz y quedar en la historia como el hombre que llevó la paz a Venezuela.

“Petro lo que quiere es ganar el premio Nobel de la paz y decir: ‘Traje la paz a Venezuela’”, sentenció el periodista en su programa.

Adicionalemente, Bayly expresó sus dudas a los resultados de los diálogos que buscan un presente democrático en Venezuela. El peruano alega ingenuidad en quienes piensan que Nicolás maduro va a soltar el poder fácilmente.

Según Bayly, as intenciones del presidente Petro es apuntarle a un Nobel de Paz y quedar en la historia como el hombre que llevó la paz a Venezuela. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“¿Creen que va a entregar el poder en elecciones democráticas y se va a ir a su casa? No seamos ingenuos”, concluyó.

Jaime Bayly y sus dudas sobre la “Cumbre de Venezuela” (min 39:10).

Otra de las personalidades que salió en defensa de las víctimas de la dictadura fue el reconocido activista venezolano Lorent Gómez Saleh.

Por medio de sus redes sociales, Saleh envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro y al presidente Gustavo Petro en el que expresa que las víctimas de torturas y crímenes ejecutados por la dictadura, no van a descansar hasta ver a los responsables ante la Corte Penal Internacional.

“Señor presidente Gustavo Petro, hagan lo que hagan, las víctimas de torturas y crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro, no vamos a descansar hasta verlos frente a la Corte Penal Internacional”, sentenció el fundador de la ONG Operación Libertad.

Guaidó se despacha

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, tuvo que salir de Colombia horas después de haber arribado con el propósito de participar en encuentros, en el marco de una cumbre internacional sobre el vecino país. Sin embargo, desistió de su permanencia y partió rumbo a Miami, Estados Unidos.

Ese martes 25 de abril, tras llegar al país norteamericano, el expresidente interino de Venezuela aseguró estar con intranquilidad por su familia y afirmó que esta había recibido amenazas. También dijo que la persecución de la “dictadura” oficialista se percibió en suelo colombiano.

A su llegada a Miami, Guaidó aseguró que había sido invitado por el propio canciller de Colombia, Álvaro Leyva, para participar de las negociaciones entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. - Foto: Getty Images

“Muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo que ya han visto las consecuencias de una dictadura: torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente (...). Han recibido llamadas amenazantes (...). También debo decir que la persecución se sintió en Colombia, también, de alguna manera”, puntualizó.

En declaración a periodistas, y respecto a su repentina salida de este país, Guaidó se limitó a decir que la primera notificación con la cual decidió partir la recibió abiertamente. “Ustedes vieron públicas las amenazas del canciller. Ahora mi expectativa con eso es sencilla: que los países que están ahí hablen en nombre de los derechos humanos de los venezolanos”, continuó.

“Que alcen la voz, esa que Maduro me quería quitar y no se lo vamos a permitir”, dijo quien en su momento asumió la presidencia interina del vecino país en enero de 2019, pero que le fue retirada a finales del año pasado (con 72 votos a favor y 29 en contra).