“Lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción elaborada con Estados Unidos”: canciller Álvaro Leyva sobre Juan Guaidó

Según el canciller, el diputado venezolano no tenía la necesidad de entrar al país de manera irregular, a pesar de que fue negada su asistencia a la cumbre que se realizará sobre ese país.

El canciller Álvaro Leyva dio unas declaraciones ad portas de iniciar la Cumbre sobre Venezuela en la sede de la Cancillería en Bogotá. Se refirió a lo sucedido con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien pasó por Colombia y salió por el aeropuerto El Dorado en Bogotá hacia los Estados Unidos.

Leyva dijo que no era necesario que Guaidó ingresara de manera irregular al país. “Demuestra con algo que hizo su señora que perfectamente hubiera podido venir de forma tranquila. La última vez que la señora de Guaidó viajó de Colombia a su país fue el 2 de julio de 2022. Él no tenía restricción alguna para salir del país, no tenía que hacer lo que hizo”, aseguró el canciller.

Además, señaló que interpretó que en esa acción quería producir algún “ruido” con su llegada. “Quería hacer claridad de qué era lo que había sucedido. Nunca supimos que él estaba en Colombia hasta tanto lo hace saber. No se le han cerrado las puertas a nadie”, aseguró Leyva.

“Lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción elaborada, preparada, con Estados Unidos”, afirmó el canciller, quien reiteró que Guaidó recibió colaboración de ese país y viajó en una aerolínea hacia esa nación.

El ministro dijo que esa ayuda norteamericana sería para que la cumbre de este martes sea exitosa. “Agradezco a los Estados Unidos que haya colaborado en los términos”, dijo Leyva.

En desarrollo...