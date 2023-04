Atención: Gobierno Petro envía en un avión a Juan Guaidó a Estados Unidos; su familia está en riesgo en Caracas

Fuentes del Gobierno de Gustavo Petro le confirmaron a SEMANA que este lunes en la noche se desarrolla una operación que terminará con la salida de Colombia del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien será enviado a Miami, en Estados Unidos. Ninguna voz oficial confirma en calidad de qué está siendo trasladado a ese país. Lo cierto es que una fuente de la Cancillería le dijo a este medio que lo dejaron sin opciones y le prohibieron hablar en Colombia.

Este hecho se presenta a pocas horas de la cumbre internacional sobre Venezuela que se realizará en la Cancillería con la presencia de diplomáticos de 19 países y que busca una solución a la grave crisis política, social y económica que afronta Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Aunque Guaidó llegó este martes a Bogotá, tras viajar de forma secreta por tierra desde Caracas, ante el temor de ser detenido, el canciller Álvaro Leyva le hizo una fuerte advertencia al decir que no estaba invitado a la cumbre y que entró al país de forma ilegal.

“No se sabe, la verdad es que no se sabe dónde está Guaidó. Obviamente, no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y, naturalmente, si no aparece, corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, sostuvo Leyva.

Fuentes en Caracas confirmaron que, a esta hora, la familia del líder opositor venezolano está en riesgo, especialmente su esposa y sus dos hijas, quienes viven en la capital venezolana.

SEMANA conoció que, ante su situación de seguridad, Guaidó ingresó al territorio colombiano sin presentar su pasaporte ante las autoridades migratorias.

Al llegar a Bogotá, Guaidó sostuvo algunas reuniones y el Gobierno Petro le notificó que debía salir del país de forma urgente. A esta hora se realiza la operación de salida del líder opositor para ser enviado a Estados Unidos.

Diosdado Cabello a Guaidó: “A huir como los cobardes, muy cobarde... abandonó el país, a su propia gente”

La llegada de Juan Guaidó a Colombia ha sido el centro de la controversia de la cumbre que sostendrá el presidente Petro con la oposición venezolana. Pero quien lo ha atacado con más vehemencia ha sido Diosdado Cabello. “Lo que ocurrió es que su propio partido le quitó la candidatura, eso no ha salido, va a salir, y ante esa situación, sin ningún tipo de apoyo, ni siquiera de su partido, tuvo que buscar la manera de huir de este país, (…) y ante eso abandonó el país, a su propia gente”, dijo.

Cabello ejerce hoy la presidencia del partido de gobierno, pero fue considerado uno de los hombres más fuertes del régimen durante años. El dirigente opositor venezolano Guaidó llegó el lunes de sorpresa. Sin invitación a la cumbre, cruzó la frontera a pie con un abanico de peticiones para los representantes de 20 países, incluido Estados Unidos, que se darán cita el martes en la capital colombiana. El encuentro pretende generar propuestas para reactivar las negociaciones que se iniciaron en Ciudad de México en agosto de 2021, pero que entraron en un punto muerto en noviembre.

“Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie”, señaló en un comunicado Guaidó, considerado por Estados Unidos desde principios de 2019 hasta enero de 2023 como el presidente encargado de su país tras la cuestionada reelección de Maduro en 2018. “Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto”, dijo.

Guaidó, quien tiene prohibición de salida del país desde 2019, no está invitado a este encuentro, reiteró el canciller colombiano, Álvaro Leyva, quien dijo además que el dirigente entró de “forma inapropiada” a Colombia. “Si no aparece, corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, dijo a medios de prensa. El opositor, de hecho, no habría pasado por migración al entrar a Colombia.

Colombia fue el principal aliado de Guaidó en la región cuando era gobernada por el antecesor del presidente Gustavo Petro, el derechista Iván Duque, que rompió relaciones diplomáticas con Maduro.

El mandatario izquierdista revirtió ese proceso y ha venido a ocupar un lugar protagónico en el proceso de negociación política en Venezuela. El jueves pasado, pidió a su par estadounidense, Joe Biden, levantar paulatinamente las sanciones que Washington mantiene contra Caracas con el compromiso de que las elecciones presidenciales de 2024 se celebren con garantías. “Si alguien de ustedes quiere, aspira que las negociaciones políticas (...) vuelvan a México solamente tienen que hacer algo (...): pongan la exigencia de que el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica deposite los 3.200 millones de dólares en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre”, dijo Maduro en la televisión estatal.

El mandatario se refirió al desembolso de recursos bloqueados por las sanciones, que serían entregados a Naciones Unidas para destinarlos a programas sociales.

“Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino”, siguió el mandatario, que tampoco fue invitado a la cumbre y tildó la visita de Guaidó de “intemperante, intempestiva, abrupta, abusiva e imbécil”. La cumbre congregará a unas 20 delegaciones de América Latina, Norteamérica y Europa.

Guaidó dijo que solicitará reuniones con esos representantes, así como el martes convocó a venezolanos en Bogotá a una manifestación en la Plaza de Bolívar, a 200 metros del Palacio de San Carlos, donde una hora después comenzará la cumbre.

No está en agenda una reunión con Petro, quien recibió el sábado a una delegación de la Plataforma Unitaria, que representa a la oposición en la mesa de negociación de México. El dirigente, que aspira a la candidatura opositora en un proceso de primarias convocado para el 22 de noviembre, tiene previsto continuar una gira hacia otros países.

“A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo”, señaló Guaidó, sobre quien pesan varias investigaciones penales en Venezuela. El cronograma del viaje se mantiene bajo reserva por seguridad, según una fuente de su despacho, que insistió en que el dirigente regresará al país, aunque aún no hay una fecha.

Sobre la cumbre que convocó el Gobierno, el canciller aseguró que hay unos países invitados. El encuentro arrancará con las declaraciones del presidente Gustavo Petro y posteriormente iniciará una sesión reservada. Finalmente, habrá un pronunciamiento en el que se haga un balance de lo que sucedió durante el día.

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, cuestionó el encuentro. Aseguró que se trata de un evento “a imagen y deseos de Nicolás Maduro”.

Además, que los invitados y países que aparecen en la lista, y en especial la agenda del encuentro, “le resulta alarmante”, dijo la líder de la oposición venezolana.

También criticó las declaraciones del canciller Leyva en las que dijo que con el evento se busca más “democracia” en Venezuela. “¿Más democracia en Venezuela? En Venezuela no hay democracia. Eso es como multiplicar por cero”, criticó Machado.

La líder opositora del gobierno de Maduro aseguró que si realmente el chavismo quisiera demostrar algo distinto, deberían empezar con la liberación de los presos políticos, civiles y militares. Según la denuncia de Machado, alrededor de 250 personas siguen bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Y después nos sentamos. Pero aquí tiene que haber una demostración porque este no es el primer diálogo, este es el diálogo 15″, aseguró.

Por su parte, Guaidó compartió un comunicado de prensa en el que anunció que llegó a territorio colombiano a pie, como lo han hecho millones de migrantes que han decidido pasar la frontera hacia Colombia en búsqueda de mejores oportunidades.

“He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro este martes 25 de abril, y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán”, aseguró Guaidó.

Dijo que sostendrá encuentros con la diáspora venezolana que ha sido expulsada por el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, con el anuncio del canciller Leyva, todos los planes de Guaidó quedan en duda.