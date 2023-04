“No vamos a descansar hasta verlos frente a la Corte Penal Internacional”, el mensaje de Lorent Saleh a Petro y Maduro

Pese a las críticas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una cumbre internacional en Bogotá denominada la Cumbre de Venezuela, en el evento harán presencia representantes de 20 países. El mandatario colombiano busca poner sobre la mesa diálogos de carácter democrático, económico y político que busquen mejorías a la actual situación del vecino país.

Dentro de los objetivos principales se encuentra generar un puente de diálogo entre la oposición y oficialismo venezolano. El presidente Petro es un convencido de que el diálogo entre ambas partes es el camino para lograr unas elecciones en democracia.

Esta cumbre ha generado polémica desde diferentes sectores políticos y sociales de ambos países, una de las personalidades que salió en defensa de las víctimas de la dictadura fue el reconocido activista venezolano Lorent Gómez Saleh.

Dentro de los objetivos principales de la cumbre se encuentra generar un puente de diálogo entre la oposición y oficialismo venezolano. - Foto: Presidencia

Por medio de sus redes sociales, Saleh envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro y al presidente Gustavo Petro en el que expresa que las víctimas de torturas y crímenes ejecutados por la dictadura, no van a descansar hasta ver a los responsables ante la Corte Penal Internacional.

“Señor presidente Gustavo Petro, hagan lo que hagan, las víctimas de torturas y crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro, no vamos a descansar hasta verlos frente a la Corte Penal Internacional”, sentenció el fundador de la ONG Operación Libertad.

También aseguró que ninguna cumbre o negociación desviará a las víctimas en su búsqueda de justicia ante los horrores que han tenido que vivir bajo la sombra de Nicolás Maduro y sus colaboradores.

“Todos serán juzgados y no hay negociación que tumbe nuestro objetivo de justicia”, añadió Lorent Gómez Saleh.

Por medio de sus redes sociales, Saleh envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro y al presidente Gustavo Petro. - Foto: Twitter: @LORENT_SALEH

Fueron convocados más de 20 países, entre los cuales están Estados Unidos, cuyos delegados son el asesor para Latinoamérica de Joe Biden, Juan González; Chris Dodd, también asesor, y Jon Finer, viceconsejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca; Reino Unido, Francia, España, Portugal, Italia, Noruega, Alemania, Chile, Canadá, San Vicente y las Granadinas, México, Argentina, Brasil, Barbados, Bolivia, Sudáfrica, Turquía, Honduras y un alto representante de una comisión especial de la Unión Europea.

Objetivos de la cumbre

En la cumbre, se va a discutir entonces el cómo fomentar la democracia en Venezuela, la transparencia de los comicios de 2024, la liberación de presos y persecución política, migración, situación humanitaria y más.

Sin embargo, existe otro objetivo para esta, y tiene que ver con los intereses del presidente Petro de que Venezuela se reintegre a la OEA y se le levanten varias de as sanciones económicas que tiene a nivel mundial.

En palabras del canciller colombiano, Álvaro Leyva, la citada conferencia “es una solución al interior de Venezuela”. “Nosotros lo que queremos es ayudar a conciliar y a precipitar un acuerdo entre venezolanos”, ha dicho.

Maduro se mostró positivo de cara al encuentro con la oposición en Bogotá, pero afirmó que no está dispuesto a reanudar los diálogos que se estaban llevando a cabo en México. - Foto: Getty Images / Carlos Becerra

Por su parte, Nicolás Maduró entregó declaraciones en el programa Con Maduro +, allí se mostró positivo de cara al encuentro con la oposición en Bogotá, pero afirmó que no está dispuesto a reanudar los diálogos que se estaban llevando a cabo en México con la Plataforma Unitaria Democrática (integrada por sus opositores), suspendidos en octubre de 2021, si no se tienen en cuenta dos solicitudes.

Este no será el primer intento de Petro de intervenir en los conflictos del vecindario. A comienzos de su gobierno, buscó mediar en la crisis derivada por Daniel Ortega en Nicaragua, pero no corrió con suerte. La apuesta con Maduro puede catapultarlo o desgastarlo, pero los problemas en Colombia no dan espera.

Juan Guaidó, obligado a salir de Colombia

Uno de los líderes de la oposición venezolana, Juan Guaidó, apareció en Miami luego de que fuera expulsado de Colombia por las autoridades migratorias del país. El dirigente político aterrizó en Estados Unidos sobre las 4:00 a. m. y antes de viajar, en un vuelo comercial, culpó al Gobierno colombiano de apoyar al régimen de Nicolás Maduro.

Lo cierto es que una fuente de la Cancillería le dijo a este medio que a Juan Guaidó lo dejaron sin opciones y le prohibieron hablar en Colombia. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Fuentes del gobierno de Gustavo Petro le habían confirmado a SEMANA que este lunes 24 de abril se estaba desarrollando una operación que terminó con la salida de Colombia del líder opositor venezolano y quien finalmente apareció en Miami, Estados Unidos.

Cabe señalar que ninguna voz oficial confirmó en calidad de qué fue trasladado a ese país. Lo cierto es que una fuente de la Cancillería le dijo a este medio que lo dejaron sin opciones y le prohibieron hablar en Colombia.