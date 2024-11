Revelan oscuros detalles detrás de la muerte de Sofía Delgado en Argentina: sacrificio y pacto de sangre

Por otro lado, Natalia Palavecino y Miranda Leguizamón, otras dos capturadas tras la investigación, fueron acusadas por haber participado en el caso por medio de un encubrimiento agravado. No obstante, las dejaron en libertad condicional mientras se recogen más pruebas e información sobre lo sucedido.

El diario Clarín publicó hace pocas horas las declaraciones de una fuente judicial que afirmó que “fue un sacrificio humano lo que hicieron”, agregando que en los smartphones incautados, los cuales fueron registrados por los peritos del caso, se pudo observar una constante búsqueda de imágenes y videos de mujeres atacadas, en las que sobresalían fuertes heridas, las cuales esperaban replicar para poder terminar con la vida de Sofía, ya que según sus atacantes: “Nadie la va a reclamar porque no tiene padre ni madre”.

No obstante, en medio de una zona rural fueron los encontrados los restos de Sofía luego de que el Peugeot 308 los hayan dejado abandonados y estos hayan sido descubiertos por la policía el pasado viernes, 15 de noviembre, es decir, 1 6 días después de que haya sido vista por última vez.

“No solamente esto es sorpresivo, sino también aberrante. Lo que uno vivió estos días es aberrante. Encontrar así a mi hija en las condiciones en las que la encontré, tirada en la basura como a un perro. Ni a un perro se le hace eso. Es lo que me tocó vivir. Pido por favor que no solo me apoye la justicia, que para mí entender tiene que marcar un precedente”, dijo la mamá de la joven ante los medios de comunicación.