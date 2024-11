¿Temen las estrellas de Hollywood la venganza de Trump?

Alec Baldwin interpretó a Trump como presidente en el programa de televisión “ Saturday Night Live ” y ganó un Emmy por ello. Otro Emmy fue para “ The Handmaid’s Tale ” (“El cuento de la criada”), una adaptación televisiva de la novela de Margaret Atwood del mismo nombre sobre una dictadura distópica de Estados Unidos, ejercida por la extrema derecha cristiana, una historia que de repente se sintió aterradoramente premonitoria.

También se exhibieron obras críticas sobre Trump de artistas mujeres con títulos como “Uprise / Angry Women” (“Rebelión / Mujeres enfadadas”. Trad. de la Red.) y “One Year of Resistance” (“Un año de resistencia”). El arte parecía alimentarse de los movimientos políticos progresistas de la época, y a su vez alimentarlos, en particular, #MeToo y #BlackLivesMatter.