Tenista profesional fue asesinada por su propio padre tras una fuerte disputa por su carrera: “No merecía esto”

“Radhika era mi mejor amiga. Hace apenas dos días, asistí a su cremación, intentando asimilar lo inimaginable: que ya no estaba aquí”, escribió en el pie de foto de su video. “Radhika no merecía esto. No merecía morir así. Era brillante, amable, llena de sueños y de vida. Y ahora, se ha ido. Esto nunca debió haber sucedido. Y no se puede olvidar”.