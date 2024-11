Tragedia en España: la dana ya deja más de 200 personas muertas y la cifra puede seguir aumentando

La pareja vivió la riada de 1957 que anegó la ciudad de Valencia, dejando cientos de muertos. “Me acuerdo de aquello y la ciudad pasó mucho tiempo para recuperarse”, lamentó Vicente, mientras su esposa expresaba preocupación por conseguir los medicamentos que le dispensan en un hospital al que ahora no puede llegar.

La gente está “desquiciada”

Las autoridades no han comunicado cifra de desaparecidos, pero en un momento en que decenas de miles de personas no tienen señales en sus teléfonos, o electricidad para cargarlos, es posible que muchos no hayan podido notificar que están bien.