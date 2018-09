"No me gustaba ver a las familias separadas": Trump

"Tendremos fronteras muy fuertes pero mantendremos juntas a las familias", dijo el presidente de Estados Unidos, durante la ceremonia de firma del decreto en la oficina oval. "Creo que cualquiera con un corazón podría actuar de la misma manera", agregó, y señaló que su hija Ivanka y su esposa Melania tenían sentimientos muy fuertes sobre el tema.

El contenido exacto del texto que firmó Trump frente a los periodistas no fue comunicado por la Casa Blanca, pero The New York Times reveló que el decreto autorizaría la detención de los padres junto a sus hijos por tiempo indeterminado.

El cambio de postura de Trump frente al tema fue anunciado unas horas antes, luego de que legisladores de su país informaron que estudiarían este jueves una ley para impedir la separación de las familias. Su política de "tolerancia cero" frente a la inmigración ilegal había recibido fuertes críticas tanto de republicanos como de demócratas.

Los niños separados de sus padres en el límite entre México y Estados Unidos son retenidos por patrulleros fronterizos y llevados a centros de detención que parecen jaulas, donde los pequeños "lloran y gritan llamando a sus mamás", contó una pediatra que visitó varios centros de detención temporal en Texas.

La separación familiar no es nueva, pero era aplicada a discreción de los agentes de la patrulla fronteriza. Ahora nadie se salva, gracias a la reciente política de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump. Más de 2.000 niños han sido separados de sus padres desde el 19 de abril.

Los inmigrantes que entran a Estados Unidos ilegalmente por el límite con México, así como los que lo hacen pidiendo asilo, son enviados a un "centro de detención" de la patrulla fronteriza.

Allí, los inmigrantes son retenidos en espacios cercados por vallas metálicas, divididos por edad y género. Los hermanos también pueden quedar separados. Esto puede durar 72 horas, hasta que el caso es resuelto o los niños son enviados a refugios del Departamento de Salud.