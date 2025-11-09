Elecciones presidenciales en Chile: esto dice Polymarket, el mercado de apuestas, para la primera y segunda vuelta

El próximo domingo, 16 de noviembre, se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, donde se empezará a definir el futuro del país austral con un nuevo mandatario y la conformación de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Las votaciones en el país sudamericano son obligatorias, lo que quiere decir que los chilenos que ya hayan cumplido la mayoría de edad y no tengan sanciones penales graves deben acudir a las urnas, o serán multados.

La lucha por llegar a la presidencia se vive entre ocho candidatos. Se destacan los tres de la derecha: José Antonio Kast, del Partido Republicano; Evelyn Matthei, de Chile Vamos, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

A ellos se suma la candidata de la izquierda, la comunista Jeannette Jara, quien fue elegida tras las primarias oficiales. También está Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

A menos de una semana de que se acuda a las urnas a elegir a la persona que reemplazará a Gabriel Boric, la plataforma de apuestas más grande del mundo, Polymarket, presentó cómo se mueve la carrera electoral en el país austral.

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Franco Parisi, del Partido del Pueblo; Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile; Eduardo Artes, del Partido Acción Proletaria; José Antonio Kast, del Partido Republicano; Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos; Johannes Kaiser, del Partido Libertario Nacional; Marco Enriquez-Ominami, del Partido Progresista; y el independiente Harold Mayne-Nicholls durante un debate previo a las elecciones generales de noviembre. | Foto: AP/Esteban Felix

La carrera presidencial, según la plataforma de apuestas, este 9 de noviembre, se mueve entre la candidata de la izquierda y el hombre del Partido Republicano. Jara lleva la delantera en la primera vuelta, mientras que Kast sería el candidato con más posibilidades de ganar en la segunda vuelta.

De acuerdo con los datos, en la primera vuelta la ganadora de las elecciones sería la comunista Jeannette Jara, quien, como candidata oficialista, quedaría en el primer lugar con el 94 % de probabilidad. Le siguen José Antonio Kast (4,3 %), Johannes Kaiser (1,8 %) y Franco Parisi (1 %).

Proyección de Polymarket para primera y segunda vuelta de las elecciones en Chile. | Foto: Captura de pantalla Polymarket

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos, habrá una segunda vuelta presidencial, la cual se realizaría el domingo 14 de diciembre. Para esta, Polymarket señala que el ganador sería el candidato del Partido Republicano, seguido por la candidata de izquierda.

En ese orden, José Antonio Kast tiene el 70 % de probabilidad, de acuerdo con Polymarket, mientras que Jeannette Jara se ubica con el 14,7 % de probabilidad en esa segunda vuelta. También se encuentran Johannes Kaiser (12,6 %) y Evelyn Matthei (2,6 %).

Proyección de Polymarket para primera y segunda vuelta de las elecciones en Chile. | Foto: Captura de pantalla Polymarket