Mundo

Max Henríquez lanza duro mensaje por fenómenos naturales que se presentan actualmente: “Nunca se deben subestimar las advertencias”

Las entidades vigilan las formaciones que pueden tener impacto en diversas regiones del planeta.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de noviembre de 2025, 9:52 p. m.
Max Henríquez se refiere al huracán Milton
Max Henríquez se refiere a los fenómenos naturales que han impactado diversos lugares. | Foto: Facebook: NotiSuper/Twitter

El meteorólogo Max Henríquez realizó una nueva advertencia sobre los fenómenos naturales que se presentan actualmente en el mundo.

En los últimos días, dos poderosos huracanes han afectado gravemente a Jamaica y Filipinas, causando diversos estragos en la infraestructura de ambos países y dejando a miles de personas sin fluido eléctrico e incomunicadas en regiones aisladas de las grandes ciudades.

Contexto: Supertifón ‘Fung-wong’ deja al menos dos muertos y estragos materiales al tocar tierra en Filipinas

Por medio de su cuenta de X, el meteorólogo se refirió a las advertencias que se han realizado sobre este tipo de fenómenos y la seriedad con la que las mismas deben ser asumidas.

“Nunca se deben subestimar las advertencias sobre el paso de huracanes de intensidad sobre un sitio. Miren Jamaica y ahora Filipinas. Este país asiático ha tenido dos graves tifones en una semana y media”, destacó Max Henríquez.

Por otra parte, el experto se refirió al tifón que se presenta en Filipinas, causando la sorpresa de miles de personas y generando alerta entre los entes de control de la región.

El poderoso tifón Fung-Wong está saliendo de la isla de Luzón, la más grande de Filipinas, donde está su capital, Manila, como categoría III (185 km/h), avanzando hacia Hong Kong; pero antes de llegar, cambiará su dirección hacia Taiwán”, complementó Henríquez.

Contexto: Sismo de magnitud 6.9 sacude las costas de Filipinas: así lo vivieron los residentes de la zona y los estragos que dejó a su paso

Este tipo de fenómenos alteran las condiciones del área mediante potentes ráfagas de viento y lluvias intensas, además de la interacción entre las aguas cálidas y frías de la región, que propician la formación de ciclones.

Actualidad del clima en Colombia

En los últimos días, el país ha presentado una combinación de periodos secos y fuertes lluvias en algunas regiones.

Por tal razón, las personas deben estar muy atentas a los cambios que se puedan presentar, para no ser sorprendidas por los fenómenos naturales.

En las últimas horas, el meteorólogo publicó una imagen del territorio nacional señalando el estado actual del mismo:

“Hermosamente despejado el cielo en casi todo el territorio nacional”, señaló el experto.

Por último, se debe indicar que el Ideam es la institución encargada de realizar los informes del clima en el país, y que las personas deben conocer las alertas que esta entidad emite para cada una de las regiones. Por medio del portal web del Ideam se pueden consultar las predicciones para los próximos días y las advertencias que rigen actualmente.

