Suscribirse

Nación

¿Por qué hace tanto frío? Ideam revela el por qué de las temperaturas extremadamente bajas en Bogotá para esta época del año

Las bajas temperaturas responden a la combinación de factores estacionales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

29 de octubre de 2025, 1:27 a. m.
Temporada de frío en Bogotá
Temporada de frío en Bogotá | Foto: George Moreno

Bogotá ha registrado en octubre mínimas inusuales para la época: entre 6, 8 °C y 11 °C en las últimas semanas. El instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM) atribuye esta baja térmica a las condiciones propias de la temporada y advierte que las madrugadas seguirán siendo bastante frías.

Contexto: A la cárcel la mujer que lanzó a su bebé al río Bogotá. La Fiscalía le imputó tentativa de homicidio

Según José David Garavito Mahecha, meteorólogo del IDEAM, las bajas temperaturas responden a la combinación de factores estacionales: mayor cobertura de nubes por la temporada de lluvias, lo que reduce la incidencia directa del sol; y humedad elevada, que intensifica la sensación térmica. El funcionario precisó que no se trata de un fenómeno extraordinario, sino de la interacción habitual entre nubosidad, precipitaciones y dinámicas locales del aire.

¿Por qué se sienten más frías las noches?

La explicación térmica que entrega el IDEAM es que cuando el cielo permanece cubierto, durante el día entra menos radiación solar a calentar la superficie; por la noche, la humedad y la radiación infrarroja disponible modulan cuánto se enfría el aire cercano al sueño. En noches claras el enfriamiento puede ser más rápido (radiación hacia el espacio),y en las noches con mucha humedad la sensación de frío se acentúa pese a que el termómetro no marque extremos.

El fenómenos no es exclusivo de la capital. El enfriamiento también se ha registrado en municipios de la sabana —como Chía, La Calera, Usme y Zipaquirá — donde la combinación de mayor altitud y menor desigualdad urbana favorece temperaturas mínimas más marcadas y la formación de neblina o heladas en madrugadas puntuales.

El IDEAM señala que en esas zonas la probabilidad de heladas aumenta cuando se dan noches de baja nubosidad alternadas con días de acumulación hídrica.

Contexto: Ya llegó a Colombia el tercer tren del metro de Bogotá: “Sigue avanzando a toda marcha”

¿Hasta cuándo durará este periodo de mañanas frías?

El IDEAM advierte que la temporada de frío continuará las próximas semanas —con las madrugadas como el periodo de mayor descenso térmico — mientras persistan las condiciones de mayor nubosidad y los episodios de lluvias propios de octubre. El instituto también ha solicitado evitar la utilización de términos impropios para el clima que se está presentando, como “ola polar”, que no describen técnicamente la situación de Bogotá.

Contexto: Hombre fue grabado golpeando brutalmente a su perro golden retriever en Bogotá: vecinos exigen castigo ejemplar

Desde el punto de vista meteorológico, los escenarios más probables son la alternancia entre días mayormente nublados y madrugadas frías, con episodios localizados de helada en áreas rurales y de mayor latitud de la sabana.

Por ahora, las señales mencionadas por el IDEAM (mínimas cercanas a 6,8 °C) no se consideran próximas a las mínimas históricas del mes. Sin embargo, las precipitaciones pueden cambiar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tribunal de Cundinamarca no aceptó la revocatoria de la SIC a sanción administrativa contra Alberto Merlano Alcocer

2. Prohíben parrillero hombre en 10 barrios de Cartagena durante un año: esta es la razón

3. Luis Fernando Hoyos habló de su relación con Claudia Bahamón y su paso por ‘MasterChef Celebrity’

4. Números para ganar una millonaria fortuna el 29 de octubre, según Walter Mercado

5. Sorpresa en la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

fríoClimaBogotáIdeam

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.