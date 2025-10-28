A la cárcel la mujer que lanzó a su bebé al río Bogotá: la Fiscalía le imputó tentativa de homicidio

El pasado lunes 27 de octubre, en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, una dramática escena quedó en varios videos grabados por ciudadanos: una mujer lanzó a su propia hija, una bebé de apenas diez meses, al río Bogotá.

El ente acusador presentó todos los elementos materiales de prueba, que incluye los videos grabados por los ciudadanos, para imputar el delito de tentativa de homicidio en contra de la mujer, madre de la menor. Los cargos no fueron aceptados, se declaró inocente.

“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer señalada de atentar contra la vida de su hija de diez meses, arrojándola al río Bogotá”, señaló la Fiscalía.

La mujer no aceptó su responsabilidad en los delitos que fueron imputados y un juez ordenó la medida de aseguramiento. | Foto: Redes sociales

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía presentó las evidencias en contra de la mujer ahora judicializada y donde se advierte que sería ella la responsable de lanzar a su propia bebé al río, aparentemente con el propósito de acabar con su vida. La menor se salvó gracias a la actuación urgente de varios informados.

“De acuerdo con la investigación, el pasado 27 de octubre, en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo, de la localidad de Engativá, la procesada llegó con la niña en sus brazos y en el momento que se encontraba en la orilla del afluente, repentinamente la habría arrojado al río y, posteriormente, se lanzó”, explicó la Fiscalía.

El rescate, protagonizado por los policías, quedó en los videos que grabaron los ciudadanos presentes en el momento de la emergencia, los mismos que apoyaron a los uniformados, pues el afluente resultó bastante fuerte y difícil de superar para un solo policía. La mujer también se lanzó al río, lo que hizo aún más complejo el operativo de rescate.

“Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron rescatar con vida a la menor de edad y a la madre, tras intentar persuadirla sin éxito. La niña permanece en un centro asistencial por complicaciones en su salud tras el hecho”, señaló la Fiscalía luego de lograr la judicialización de la mujer.

A la cárcel la mujer que lanzó a su bebé al río Bogotá. | Foto: Fiscalía