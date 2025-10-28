Suscribirse

Bogotá

Hombre fue grabado golpeando brutalmente a su perro golden retriever en Bogotá: vecinos exigen castigo ejemplar

El dueño decidió abandonar voluntariamente la vivienda con el fin de evitar alteraciones de orden público.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

28 de octubre de 2025, 10:06 p. m.
La mascota fue trasladada a un centro de bienestar animal.
La mascota fue trasladada a un centro de bienestar animal. | Foto: Redes Sociales: Colombia Oscura

Un hombre fue grabado golpeando y arrastrando a su perrita de raza Golden, en el interior de un edificio residencial en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. La grabación fue difundida desde la cuenta pública “Colombia Oscura” en X; la denuncia ha generado rechazo y la apertura de indagaciones por parte de las autoridades locales.

Las imágenes, cuya difusión puso el caso en el ojo público, muestran a un hombre que golpea al animal, lo arrastra y le propina patadas mientras lo traslada por zonas comunes del conjunto. Los usuarios en redes reportaron que el hecho ocurrió en el edificio conocido como Milano Park, en la zona de la calle 127 con carrera 9, en Usaquén. La comunidad en redes difundió además comentarios y mensajes de indignación pidiendo investigación.

Ante la viralización del hecho registrado, SEMANA habló con las autoridades para consultar información respecto al caso. Ellos indicaron que la Policía y la Alcaldía Local de Usaquén “se encuentran investigando” y que el procedimiento para atender la situación está en marcha.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal —la entidad encargada de la protección animal— también figura como participante de las pesquisas y valoraciones técnicas que puedan derivarse del material de prueba.

Además, este martes, en horas de la tarde, la entidad de Protección Animal Bogotá publicó un video respecto al hecho, explicando que habían rescatado a la perrita llamada Samanta, y que su dueño sería judicializado.

En el pronunciamiento oficial de la Seccional de Carabineros de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijeron: “Gracias a la oportuna denuncia ciudadana y a las aberrantes imágenes de la agresión. captadas en video, se logró el rescate de Samantha, una perrita de raza golden retriever”. Además, añadieron: “Actualmente, recibe valoración veterinaria y atención por parte de profesionales de las instituciones”.

De acuerdo con la institución, tras la intervención en el edificio Milano Park, la mascota fue trasladada a un centro de bienestar animal, donde recibe atención médica y seguimiento veterinario. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal para determinar responsabilidades y recolectar las pruebas que permitan judicializar al presunto agresor.

Las sanciones que podría enfrentar

El hombre que aparece en el video podría ser procesado por el delito de maltrato animal, establecido en la Ley 1774 de 2016, la cual modificó el Código Penal colombiano para reconocer a los animales como “seres sintientes” y castigar la crueldad en su contra.

Esta norma establece pena de 12 a 36 meses de prisión, multas que pueden superar los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la inhabilidad para tener o comercializar animales hasta por tres años.

Además, si las lesiones son graves, si el animal llegase a morir a causa del maltrato o si hay sevicia, la pena podría aumentar según los artículos 339A y 339B del Código Penal, que contemplan agravantes cuando se demuestra crueldad o dolo.

“Esta persona, acompañada de su abogado, decidió abandonar voluntariamente la vivienda con el fin de evitar alteraciones de orden público y responder ante las autoridades por este hecho”. confirmó la Policía Metropolitana en su pronunciamiento.

