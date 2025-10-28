Hombre fue grabado golpeando brutalmente a su perro golden retriever en Bogotá: vecinos exigen castigo ejemplar

Un hombre fue grabado golpeando y arrastrando a su perrita de raza Golden, en el interior de un edificio residencial en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. La grabación fue difundida desde la cuenta pública “Colombia Oscura” en X; la denuncia ha generado rechazo y la apertura de indagaciones por parte de las autoridades locales.

Las imágenes, cuya difusión puso el caso en el ojo público, muestran a un hombre que golpea al animal, lo arrastra y le propina patadas mientras lo traslada por zonas comunes del conjunto. Los usuarios en redes reportaron que el hecho ocurrió en el edificio conocido como Milano Park, en la zona de la calle 127 con carrera 9, en Usaquén. La comunidad en redes difundió además comentarios y mensajes de indignación pidiendo investigación.

En Bogotá rechazamos cualquier acto de crueldad contra los animales.



La Seccional de Carabineros junto a la Alcaldía de Usaquén y el IDPYBA, rescataron a ‘Samantha’, una perrita víctima de agresión.



Gracias a la acción inmediata, hoy está a salvo y bajo atención médica. pic.twitter.com/Y6KP3wjjJg — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 28, 2025

Ante la viralización del hecho registrado, SEMANA habló con las autoridades para consultar información respecto al caso. Ellos indicaron que la Policía y la Alcaldía Local de Usaquén “se encuentran investigando” y que el procedimiento para atender la situación está en marcha.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal —la entidad encargada de la protección animal— también figura como participante de las pesquisas y valoraciones técnicas que puedan derivarse del material de prueba.

¡En Bogotá no permitimos el maltrato animal!



En coordinación Alcaldía de @Bogota @CarabinerosCol y @FiscaliaCol rescatamos a Samanta en caso reportado de maltrato animal al norte de la ciudad.



Samanta ya está bajo nuestra custodia y protección, y el tenedor será judicializado. pic.twitter.com/tGhoK4OWBO — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) October 28, 2025

Además, este martes, en horas de la tarde, la entidad de Protección Animal Bogotá publicó un video respecto al hecho, explicando que habían rescatado a la perrita llamada Samanta, y que su dueño sería judicializado.

En el pronunciamiento oficial de la Seccional de Carabineros de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijeron: “Gracias a la oportuna denuncia ciudadana y a las aberrantes imágenes de la agresión. captadas en video, se logró el rescate de Samantha, una perrita de raza golden retriever”. Además, añadieron: “Actualmente, recibe valoración veterinaria y atención por parte de profesionales de las instituciones”.

#URGENTE. En Bogotá, hombre fue captado en video golpeando salvaje/ a su mascota. La comunidad, conmocionada por el hecho, exige la intervención inmediata de las autoridades y sanciones ejemplares contra el agresor que estaría ubicado en edificio llamado Milano Park, loc/Usaquen.… pic.twitter.com/55VrLNxRJS — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 28, 2025

De acuerdo con la institución, tras la intervención en el edificio Milano Park, la mascota fue trasladada a un centro de bienestar animal, donde recibe atención médica y seguimiento veterinario. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal para determinar responsabilidades y recolectar las pruebas que permitan judicializar al presunto agresor.

Las sanciones que podría enfrentar

El hombre que aparece en el video podría ser procesado por el delito de maltrato animal, establecido en la Ley 1774 de 2016, la cual modificó el Código Penal colombiano para reconocer a los animales como “seres sintientes” y castigar la crueldad en su contra.

Esta norma establece pena de 12 a 36 meses de prisión, multas que pueden superar los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la inhabilidad para tener o comercializar animales hasta por tres años.

Además, si las lesiones son graves, si el animal llegase a morir a causa del maltrato o si hay sevicia, la pena podría aumentar según los artículos 339A y 339B del Código Penal, que contemplan agravantes cuando se demuestra crueldad o dolo.