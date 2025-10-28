Prográmese, habrá marchas en Bogotá del 28 al 31 de octubre; Fecode también anunció paro nacional

Durante esta última semana de octubre la ciudad de Bogotá vivirá varias jornadas de manifestaciones que podrían afectar la movilidad de la capital, así como también la operación del sistema de transporte masivo de TransMilenio.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas durante del 28 al 31 de octubre de 2025.

Martes 28 de octubre 2025

8:00 a. m. - Plantón: Por la nivelación salarial. Lugar: Monumento a los héroes caídos.

Miércoles 29 de octubre 2025

8:30 a. m. - Plantón: Los profes de Soacha se movilizan. Lugar: Caracol Radio. Convoca: ADEC – Soacha, ADEC, CUT y FECODE

Protestas de Fecode en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Jueves 30 de octubre 2025

8:30 a. m. - Plantón: Los profes de Soacha se movilizan. Lugar: Por confirmar

9:00 a. m. - Marcha: Paro Nacional de maestros y maestras. Lugar: Parque Nacional. Convoca: ADEC, FECODE

Viernes 31 de octubre 2025

10:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Triki Triki Halloween. Lugar: Plaza de Bolívar. Convoca: Nuevo Milenio Democrático Colombiano

Paro nacional de Fecode

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) dio a conocer las razones de la movilización nacional que está convocada para el próximo jueves 30 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana.