Ucrania acusa a las fuerzas rusas de haber decapitado a un soldado ucraniano

“Tenemos informaciones de que los comandantes rusos han ordenado no tomar como prisioneros a los soldados ucranianos sino matarlos con una crueldad inhumana, mediante la decapitación”, dijo Kostin, en un mensaje publicado en la red social X y en el que ha asegurado que uno de estos casos está “grabado”.

El fiscal subrayó que “este terrible barbarismo no tiene cabida en el siglo XXI”, y no es más que “otra prueba de los crímenes de guerra” que estaría cometiendo Rusia y que investiga tanto la Fiscalía ucraniana como el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Moscú no respondió de inmediato a esta acusación y AFP no pudo verificar de forma independiente las alegaciones presentadas por la fiscalía ucraniana. Kostin prometió que el incidente no quedaría impune y pidió “a todo el mundo civilizado que aísle y castigue al país terrorista”, refiriéndose a Rusia.