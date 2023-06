Un hombre fue detenido tras matar a puñaladas a su madre y herir a su padre, en España

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 24 años tras matar a puñaladas a su madre de 56 años y herir de gravedad a su padre, de 69, en un chalé del municipio de Daganzo de Arriba (Madrid), según Emergencias 112 Comunidad de Madrid, en España. El incidente ocurrió tras una discusión familiar.

El arrestado fue ingresado en el área de psiquiatría del hospital Gregorio Marañón de Madrid. Estaba en tratamiento psiquiátrico por una enfermedad mental y tenía antecedentes por un delito de daños, al parecer en vehículos de la citada localidad, han informado fuentes de la Guardia Civil.

El Summa 112 ha confirmado el fallecimiento de la mujer, que se encontraba en una habitación de la vivienda unifamiliar de la calle El Gallardo Español de Daganzo, con al menos ocho heridas de arma blanca.

La primera llamada de aviso a Emergencias se produjo a las 01.50 horas. De manera inmediata, se movilizó a la Guardia Civil, Policía Local y Summa 112. A la llegada de los sanitarios, la mujer lamentablemente ya había fallecido.

- Foto: Getty Images

Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Municipal que detuvieron al presunto autor del asesinato. Se trata de un joven de 24 años llamado Lucas que podría tener alguna enfermedad mental y que ya había causado incidentes en el municipio por pinchar y rayar vehículos.

La principal hipótesis de los investigadores es que el joven sufrió algún tipo de brote psicótico que lo llevó a agredir a sus progenitores, aunque serán los psiquiatras quienes determinen esta circunstancia.

Los oficiales sanitarios también atendieron al marido de la víctima, de 69 años, que presentaba una herida de arma blanca en el abdomen. Este ha sido trasladado con pronóstico leve al Hospital de Torrejón de Ardoz. Un equipo de psicólogos también lo atendió, ya que presentaba una fuerte crisis de ansiedad.

Entrenador de una ‘escuela de circo’ de North Miami fue acusado de tocar inapropiadamente a tres niñas

En otros hechos, un entrenador de una ‘escuela de circo’, en el norte de Miami, Estados Unidos, se entregó a la policía el viernes pasado, luego de que lo acusaran de tocar inapropiadamente a tres niñas, dijeron las autoridades.

Los incidentes ocurrieron en Acro Gravity Academy, donde se enseñan acrobacias y gimnasia. Si bien tienen clases para adultos, también enseñan a niños.

Según las autoridades, Gustavo Adolfo Gil-Reyes, de 38 años, tocó de manera inapropiada a una niña de 15 años y a dos niñas de 12 años.

Las presuntas víctimas afirman que en múltiples ocasiones, durante los ejercicios de estiramiento, Gil-Reyes colocaba su rostro sobre sus partes íntimas mientras aún tenían puesta la ropa.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

En otro caso, se alega que colocó su mano debajo de la ropa de una de las estudiantes. Local 10 News se enteró de que Gil-Reyes había estado enseñando en la academia durante ocho meses.

“Nunca en mi vida he tenido ningún tipo de queja, ninguna situación como esta. No sé qué pasó. No sé por qué me están poniendo todas estas acusaciones”, le dijo a Local 10 News.

- Foto: Getty Images

Uno de los propietarios del gimnasio dijo que le notificaron a la Policía tan pronto como se enteraron de las acusaciones y que fue despedido de manera inmediata el viernes.

Gil-Reyes finalmente se entregó a la Policía y, aunque desde entonces salió de la cárcel bajo fianza, enfrenta tres cargos de abuso lascivo y lascivo de niñas menores de 16 años.

La investigación aún sigue en curso y se espera su sentencia final en los próximos días.