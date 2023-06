La amante del dentista que mató a su esposa en un safari, y que luego afirmó que fue un accidente, recibirá 17 años de prisión

La novia de un dentista adinerado que disparó y mató a su esposa durante un viaje de cacería en Zambia, en 2016, ahora ha sido sentenciada a 17 años de prisión por ser “cómplice” del asesinato, que un juez dice que lo estaba “alentando”.

Lori Milliron, de 65 años, fue sentenciada el viernes 23 de junio después de haber sido declarada culpable el año pasado de ser cómplice de un asesinato luego del hecho y obstruir información frente a un gran jurado, según The Associated Press.

Milliron estaba teniendo una relación extramatrimonial con Lawrence Rudolph, quien fue condenado el año pasado por dispararle a su esposa Bianca Rudolph en el corazón con una escopeta, lo que provocó su muerte.

Lawrence, también conocido como Larry Rudolph, todavía afirma que la muerte de Bianca en 2016 ocurrió después de que su esposa se disparó accidentalmente mientras la pareja hacía las maletas para salir de su viaje de safari. Sin embargo, los fiscales mostraron evidencia de que su esposa no podría haberse disparado a sí misma desde una distancia de 2 a 3.5 pies.

Los fiscales dijeron que mató a su esposa, con la cual duró 34 años, para poder cobrar millones de dólares en beneficios de seguro de vida y continuar su relación con Milliron, quien fue juzgada junto a él.

En una emotiva audiencia la semana pasada, los familiares de Bianca hablaron directamente con Milliron dentro de la sala del tribunal.

Ana Rudolph, la hija de Larry y Bianca, culpó a Milliron por destruir a su familia, según AP. “A pesar de todo lo que has hecho, nunca me quitarás el alma”, le dijo Ana a Milliron. “Esto puede ser difícil de entender... porque no tienes una”.

Ana también le dijo a la sala del tribunal que cree que Milliron “conspiró para eliminar” a su madre, mientras que el juez William J. Martínez dijo que la evidencia mostraba que ella había estado “animando” a Larry a cometer el crimen.

El juez también aseguró que Milliron parecía “impertinente” mientras escuchaba el testimonio sobre el asesinato y veía fotos gráficas de la escena.

Las autoridades federales se involucraron por primera vez en el caso después de que una amiga de Bianca les dijo a las autoridades el 27 de octubre de 2016 que quería que el FBI investigara la muerte de su amiga porque sospechaba que había habido un juego sucio, alegando que Lawrence había engañado a su esposa y había tenido relaciones sexuales con otra; tenía una aventura en el momento de su muerte.

Según una denuncia federal obtenida en ese momento por la revista PEOPLE, el jefe consular de la Embajada de EE. UU. en Zambia le dijo al FBI que Lawrence le preguntó acerca de la incineración del cuerpo de su esposa poco después de su muerte.

El jefe consular, que sospechaba de la rapidez con la que Larry se movía para incinerar a su esposa, fue a la funeraria para observar el cuerpo de Bianca y tomar fotografías para preservar la evidencia. Larry estaba “furioso” cuando descubrió lo que hizo el jefe consular, afirmó el funcionario.

Larry fue acusado en enero pasado y condenado en agosto. Se suponía que la audiencia de su sentencia tendría lugar la semana pasada, pero se pospuso. Se espera la programación de la nueva fecha en los próximos días.