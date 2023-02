Un invitado muy inusual se “coló” a un matrimonio sin que nadie se diera cuenta y se llevó la mejor parte

Las bodas son eventos sociales que llenan de alegría aquellos que lo comparten, pues además de celebrar la unión y amor de una pareja, termina siendo el lugar perfecto para conocer a otras personas, bailar y compartir una deliciosa cena. Sin embargo, la cuestión de los invitados suele ser una situación difícil para los novios.

Las bodas son eventos de romance y unión. - Foto: Getty Images

Pues bien, en las redes sociales se difundió un jocoso video en el que un invitado de una boda, mientras capta a los otros bailando y celebrando, termina enfocando una escena icónica: un perrito al lado del bufete comiendo algunos pasteles.

El animal se alzó en sus dos patas traseras para alcanzar la mesa y, alargando su hocico, comenzó a bajar tantos pasteles como pudo para luego salir corriendo, antes que otra persona lo vea y termine quitándole el banquete.

“JAJAJAJAJ no puede ser”, escribió el usuario de Tik Tok que se identifica como Allison Navarrete, utilizando el famoso audio de Bob Esponja: “pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura... Qué es eso”, dice en el momento en el que termina mostrando al perro tomando su merienda y huyendo del salón.

“firulais: que bendición!!!!”, “Cuando te dicen sírvete con confianza”, “¡Ta bien! Al final nadie come y él aprovecha”, “las cosas no son del dueño si no de quien las necesita”, “uds sigan disfrutando nomás jaj yo me llevo unos PAL camino”, “Encima se atraganta para llevarse varios jajaja”, “El perrito: matanga dijo la changa”, “Sigan bailando , sigan bailando chicos”, “seguro no le repartieron nada a su mesa jajaja”, son algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.

Apenas logró su cometido, el perro salió corriendo del recinto. - Foto: Tik Tok: @allison.navarrete

Según indicó el medio Univisión, este video se habría grabado en Perú, y ya cuenta con más de 143.7 vistas en TikTok, así como los comentarios superan los 2.500, sin embargo, es el único video de la cuenta mencionada.

El perro acróbata

Los perros, además de ser una fiel compañía, también cuentan con la inteligencia necesaria para aprender diferentes trucos, que, a la par con su amo, suelen ser en su mayoría funcionales para su comportamiento, y otros cuantos, para el entretenimiento tanto de los espectadores como de ellos mismos.

Pues bien, recientemente se viralizó un video en el que amo y mascota compartieron un show para un grupo amplio de personas; sorprendió la confianza que tenía la pareja acróbata y la tranquilidad del perro a la hora del equilibrio, ya que este en algunos momentos queda sostenido solo en sus patas traseras. Además de resaltar su flexibilidad.

Los asistentes al show aplaudieron la actuación del perrito. - Foto: Tik Tok:@justme707703

En un momento de la coreografía entra una mujer, y al incorporarse al baile agarra al perrito y lo lleva encima de ella, por lo que el animal llega a estar en la cúspide de la figura, por encima de dos personas y sin temor a caerse, la joven sostuvo el perro en sus pies, en sus manos, en su pecho y aunque parecía en peligro, siempre estuvo firme con todas o al menos dos patas bien sostenidas.

Al final del acto, las personas que estaban observando aplaudieron y felicitaron al perro como una de las estrellas del show, mientras que en los comentarios del video los mensajes jocosos, de apoyo y asombro no faltaron.

“El perrito: lo que tiene que hacer uno por las croquetas”, “los perros hay veces que ellos son más inteligente y entienden mejor que uno de persona”, “en el fondo fondo... el perrito pensando ‘ay mamita... en la que me he metido’”, “Firulais: ‘Guárdame Señor, sabes que lo hago con mucho amor y por las croquetas’”, “se siente seguro”, son algunos de los comentarios sobre la actuación.