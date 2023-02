Joven en Reino Unido dijo estar dispuesto a vender su casa para pagar facturas de la veterinaria y salvar la vida de su perro

Jaxon Feeley, un joven británico, quien es dueño de Rambo, un weimaraner de dos años de edad, anunció el pasado 20 de enero que el canino entró en shock hipovolémico, un estado en el que la pérdida severa de sangre u otros líquidos hace que el corazón no pueda bombear suficiente sangre al cuerpo.

Por tal motivo, Feeley aseguró que venderá su casa para pagar las facturas del veterinario que suman casi las 20.000 libras esterlinas, y así poder salvar la vida del canino.

Feeley, de Wigan, dijo: “Comenzó a vomitar durante la noche más de 30 veces y el sábado por la mañana estábamos en los veterinarios de emergencia”.

Posteriormente, Rambo se enfermó de gastroenteritis, lo que lo llevó a tener graves problemas de salud, que lo llevaron a permanecer durante 10 días en cuidados intensivos.

En la actualización más reciente, dijo que más de 2.300 personas han hecho donaciones, con aportes que ya suman cerca de 32.000 libras esterlinas. - Foto: Tomada de GoFundMe de J Feeley

Ante esto, Feeley, funcionario de prisiones, creó una página de GoFundMe con el objetivo de recolectar los suficientes fondos para pagar el costoso tratamiento de Rambo.

La descripción de la página dijo: “El seguro de Rambo la ha cubierto hasta £6500. Su factura ahora asciende a £ 11,500 después de una semana en el cuidado. Se desconoce cuánto tiempo necesitará Rambo para permanecer en el veterinario y los costos de cuidados intensivos son de aproximadamente £1000 por día”.

Y agregó: “Si sucede lo peor y Rambo requiere una cirugía mayor, el costo de esto, así como el cuidado posterior, es algo que necesito poder darle a mi pequeña niña”.

Inicialmente, Rambo vomitó y el líquido volvió a bajar a sus pulmones, donde más adelante tuvo una infección, que lo llevó a padecer un colapso de un pulmón.

Feeley dijo: “En palabras del veterinario, Rambo no podría haber tenido más mala suerte con lo que sucedió”. La causa inicial aún se desconoce, pero la posición en la que se encuentra Rambo ahora la ha llevado a estar en cuidados intensivos bajo observación las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

“Los veterinarios ahora intentan continuamente drenar el pulmón de Rambo y monitorean la infección dentro de sus pulmones mientras evalúan el nivel de bacterias en el líquido que se está drenando. Debido a toda la medicación que está tomando, Rambo todavía está vomitando y no ha comido nada durante una semana”, agregó.

“La preocupación es que ahora existe la posibilidad de que se haya formado un absceso en el pulmón de Rambo que requeriría una cirugía mayor para extirparlo. Los veterinarios no pueden evaluar si este es el caso o no durante unos días, mientras que Rambo, con suerte, comienza a responder al tratamiento”, explicó.

En la actualización más reciente, dijo que más de 2.300 personas han hecho donaciones, con aportes que ya suman cerca de 32.000 libras esterlinas.

Ya este jueves, informó sobre la salud de Rambo: “¡Su respiración está mejorando y, después de hacerse análisis de sangre, muestra que está dando grandes pasos adelante!”. Sin embargo, aún debe ser observado las 24 horas del día, los siete días de la semana, ya que todavía corre el riesgo de tragar si vomita y si vuelve a entrar en sus pulmones, todavía hay líquido en su pulmón izquierdo y una masa en el derecho.

“Como ahora han pasado más de 2 semanas desde que se desarrolló la neumonía, Rambo debe ser monitoreada por la posibilidad de que se forme un absceso en sus pulmones. Estoy rezando para que este no sea el caso, sin embargo, si lo es, es posible que aún necesite cirugía, lo que costaría mucho más dinero”, agregó.

Inicialmente, Rambo vomitó y el líquido volvió a bajar a sus pulmones, donde más adelante tuvo una infección, que lo llevó a padecer un colapso de un pulmón. - Foto: Tomada de GoFundMe de J Feeley

“Debido a esto, los veterinarios me aconsejaron que no cerrara esta página ya que las próximas dos semanas aún son bastante cruciales para que Rambo y su vida avancen. Estamos orando a Dios para que este no sea el caso y Rambo continúe mejorando y mejorando con todos los medicamentos que está tomando actualmente”, puntualizó.