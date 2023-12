Urgente: Chile le dijo no a una nueva Constitución. Seguirá vigente la carta política de Pinochet

Los chilenos dijeron no a dos plebiscitos que buscaban cambiar la constitución en el país, luego de que este domingo, 17 de diciembre, acudieran a las urnas para votar por la propuesta de texto constitucional de la derecha que no surtió efecto al arrojar un resultado negativo: En Contra 55.76 % ante un A Favor (44.24 %).

El primer boletín emitido por el Servel parecía indicar que la línea de tendencia era la decisión de no aprobar esta propuesta cuando el resultado era En Contra con el 72.70 % con 4 mesas escrutadas (0.44 %) y que fue cambiando hasta el cuarto boletín con el 27. 59 % escrutado y mostraba de nuevo que el A Favor no era posible con solo 45.39 %.

Desde el Gobierno han apuntado ya que en caso de derrota de la propuesta no seguirán adelante con el proceso constituyente para sustituir a la Constitución de 1980, redactada a la sombra del dictador Augusto Pinochet. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images

Para el sexto boletín los resultados ya eran más que confirmados, pues con un 76.72 %, el no fue más que tendencia y varios líderes políticos empezaron a reaccionar, además de las redes sociales.

Sobre las 6:30 p.m. (8:30 p.m. en Chile) con el 90.5 % de las mesas escrutadas ya todo quedaba confirmado, pues 11.902.320 de chilenos decían no con un escrutinio de En contra (55.76 %) y A favor (44.24 %).

Los chilenos hablaron, distintos sectores políticos reconocen la derrota

Una debacle con un fuerte mensaje en el que muestran los ciudadanos el hartazgo y el que no quieren volver a mencionar el tema constitucional ante un debate que no dio sus frutos.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, fue el primero en salir a reconocer la fuerte derrota en el plebiscito propuesto con el documento de la derecha al asegurar: “los chilenos se cansaron, esta es la mejor demostración de lo que ha ocurrido hoy”.

“Hay una tendencia clara respecto a la opción en contra y obviamente desde la UDI, como lo hemos hecho siempre, desde una perspectiva de coherencia y respeto a la democracia, reconocemos este resultado”, se pronunció el dirigente político.

La UDI siempre estuvo unida trabajando con coherencia, por respetar la democracia y la palabra empañada. Desde mañana nuestra agenda levanta un frente para trabajar por las reales urgencias de Chile y por mantener el proceso constituyente cerrado. pic.twitter.com/EaOsPwqtpl — Javier Macaya (@javiermacaya) December 17, 2023

“Desde mañana vamos a trabajar por la unidad. Nadie tiene nada que celebrar ni la izquierda ni la derecha, porque aquí el mensaje queda claro: los chilenos quiere cambios constitucionales y le cerramos la puerta a otra propuesta”, señaló.

La vocera del En Contra, Carolina Lietao, también se dirigió a la prensa y manifestó “nos quieren a todos trabajando para tener un país más equitativo, seguro, más oportunidades. Todos debemos trabajar para un país que se preocupe por los más vulnerables, los chilenos ya hablaron”.

En septiembre de 2022, un 62% de los chilenos reprobraron un proyecto de Constitución elaborado por una Asamblea Constituyente dominada por la izquierda, que proponía un texto con transformaciones profundas con el apoyo del gobierno de Gabriel Boric. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images

Las aristas de dos plebiscitos que no triunfaron

Un resultado electoral que tiene distintas aristas. Por un lado, un sector de la derecha se proclamó ganador porque se mantiene la constitución cuyo origen es desde la dictadura de Augusto Pinochet, la cual trajo progresos macroeconómicos y seguridad jurídica al país transandino.

Por otro lado, la izquierda en Chile prefirió la constitución de Augusto Pinochet frente al texto de salida propuesto por el partido Republicanos de José Antonio Kast.

Una derrota mutua para la izquierda y la derecha. La primera con el presidente, Gabriel Boric, quien en septiembre de 2022 convocó a la votación por el plebiscito con la propuesta de cambio de la constitución, como punto de su campaña y del estallido social, sufriendo una fuerte derrota en las urnas.

En septiembre de 2022, un 62% de los chilenos reprobraron un proyecto de Constitución elaborado por una Asamblea Constituyente dominada por la izquierda, que proponía un texto con transformaciones profundas con el apoyo del gobierno de Gabriel Boric. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images

El texto fue elaborado por una constituyente con mayoría ultraconservadora después de que el año pasado los chilenos también rechazaran en las urnas, con el 62 % de los votos, otra propuesta mucho más progresista redactada por distintos sectores de la izquierda y apoyada por Boric.

En el caso de la derecha, el resultado de hoy se dio por una división entre los partidos, por unos que convocaban al cambio por una conservadora y otros por mantener la de Pinochet, que no vio luz verde por parte de los chilenos.

Para Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales, “los sectores de derecha, especialmente el Partido Republicano, optaron por elaborar una propuesta más bien identitaria, casi como una suerte de programa de Gobierno. Y eso llevó finalmente a un proceso constitucional con un consenso muy bajo, con una propuesta divisiva, que finalmente termina causando rechazo por parte de la ciudadanía”.

Pese a las críticas que ha tenido la constitución de Pinochet a lo largo de los años, este texto constitucional se legitima plebiscitariamente, ya que, incluso, el presidente Boric y la izquierda que lo rodea la terminaron apoyando.

El proceso se cierra, ya no hay más propuestas de cambio

Antes del plebiscito, el mandatario había asegurado que, fuera cual fuera el resultado, el voto de este domingo cerraría un proceso constitucional que comenzó hace cuatro años. No habrá un tercer intento.

Chile se sumió hace cuatro años en un proceso para cambiar su Constitución tras las masivas protestas sociales que estallaron en octubre de 2019 para exigir una mayor igualdad social.

"Para tranquilidad de la gente, todos hemos entendido que también, sea cual sea el resultado, el proceso constituyente tal y como lo conocemos se cierra acá, al menos por los dos años restantes que nos quedan como gobierno y como parlamento", afirmó la vocera oficial del gobierno Camila Vallejo. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images

El Gobierno y los partidos políticos han asegurado que aquí termina por ahora la fase constitucional.

“Para tranquilidad de la gente, todos hemos entendido que también, sea cual sea el resultado, el proceso constituyente tal y como lo conocemos, se cierra acá al menos por los dos años restantes que nos quedan como gobierno y como parlamento”, afirmó la vocera oficial del gobierno Camila Vallejo.

La votación se realizó sin mayores inconveniente, pero lejos de la efervescencia con la que se inició el proceso hace cuatro años, por el hartazgo de la población frente a dos procesos en que la clase política no pudo ponerse de acuerdo en un texto que generara mayoría.

“Hay poco ánimo, ya que es un proceso desgastante”, dijo a la AFP Nicolás Mora, un informático de 29 años tras emitir su voto en Santiago.