Venezuela: chavistas impidieron el concierto gratuito de un famoso cantante; ¿de quién se trata?

En Venezuela medios locales hicieron eco de un concierto gratuito en la zona San Agustín, de la capital, este jueves 26 de enero; pero por el episodio que rodeó a uno de los artistas de mayor reconocimiento en la región. La presión de presuntos partidarios del gobierno de Nicolás Maduro obligaron a que el artista optara por abandonar el lugar.

Se trata de Miguel Ignacio Mendoza, conocido en el mundo de la música simplemente como Nacho y quien se ha catapultado en su carrera con canciones como ‘Tu angelito’. Su presentación no llegó a buen término por reacciones encontradas entre decenas de personas que se habían congregado en esa área.

La presentación gratuita de Nacho tendría lugar en la zona San Agustín, de Caracas. - Foto: Instagram @nacho

Según trascendió, el concierto se realizaría de forma gratuita y en redes sociales varios videos empezaron a circular sobre el incidente. En uno de estos se escucha que le gente vociferaba reiteradamente “Nacho, bravo Nacho”, mientras él saludaba, se tomaba fotos y otros le pedían que no se fuera. Incluso en un fragmento el cantante cantó a capela ‘Mi niña bonita’.

#26Ene | ¡Nacho, Nacho!



A pesar del pedido del público, a que se presentara, @nacholacriatura tuvo que retirarse de San Agustín en Caracas, por presión de adeptos a la administración de Nicolás Maduro.



Vía - @milmanrique pic.twitter.com/cdKoWxC3jn — 800 Noticias (@800Noticias_) January 26, 2023

Choque con partidaria chavista

No obstante, en un clip diferente quedó registrada la inconformidad de otros presentes en el evento por lo que instaron a que tanto él como su equipo se fueran del lugar. En medio de la aglomeración el artista tuvo una discusión con una partidaria chavista quien le increpó por, según ella, estar alejado de las ‘causas’ de la nación caribeña.

Partidaria chavista increpó al artista. - Foto: Twitter @ANNAVENCEDORA A.P.I.

“En 2019 mientras tú estabas agarrándole la mano al presidente de Colombia, recibiendo la nacionalidad colombiana; nosotros, esta que está aquí (...) estábamos recibiendo plomo por parte del imperio en la frontera, pero de este lado defendiendo la patria, Nacho” dijo la mujer. “Sé un poquito más consciente, sé un poquito más comprometido con la patria”, agregó.

#27Ene

Nacho quiere venir después que pidió a que nos invadiera? Recuerdan el concierto en la frontera Colombia Venezuela..?

No queremos lobos disfrazado de cordero las ratas se sacarán.

Que viva la Patria...!@rodbexa #BastaDeBloqueoCriminal pic.twitter.com/DX3BftpRDZ — ANNA DADDIO (@ANNAVENCEDORA) January 27, 2023

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado por el incidente presentado. No obstante; no se trataría de la primera vez que una de sus presentaciones no se lleva a término, NTN24 informó que hace algunos meses tampoco pudo cantar en Isla de Margarita porque supuestamente no tenía autorización.

‘Pullas’ de Maduro al artista

A mediados de octubre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó “antipatria” y “ridículo” a Miguel Ignacio Mendoza durante una transmisión por la cadena estatal VTV. El chavista aseveró que no había ninguna similitud entre el cantante y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

“Ahora sale Nacho a decir que se parece a Drácula. Sí, es ridículo ese tipo vale. No te pareces nada, lo primero que tienes que ser es patriota y tú eres un antipatria, Nacho. Lo primero que tienes que ser es revolucionario y socialista para parecerte a Drácula y así no te pareces en nada. Nacho, imbécil”.

“Para que no sea ridículo. El que se quiera meter a ridículo con nosotros le sale portazo compadre y que se atengan a las consecuencias”, agregó. La disputa entre el oficialismo y Nacho no se remonta a las últimas semanas, pues el cantante ha expresado anteriormente su rechazo con la gestión de Maduro e incluso ha dicho que esa administración se burla de las necesidades del pueblo.

Maduro llama "ridículo" y "antipatria" a Nacho. - Foto: 2020 Anadolu Agency y La voz

“¿Qué te puedo decir? Es frustrante. Siento que es reírse del sufrimiento de millones de personas, ¿sabes? Es reírse y es patear las necesidades de tantas personas. Es burlarse, es bailar sobre la sangre. Me parece un acto horrible de burla y de descaro únicamente por proteger a su núcleo, únicamente por protegerse de enfrentarse a la justicia”, dijo en una entrevista con CNN.

En su momento algunos medios aseguraron que Nacho pidió reunirse con Maduro, pero que había recibido una negativa como respuesta, al citar al mandatario del vecino país: “¡Qué bueno Nacho, bienvenido! Me pediste una reunión, no me voy a reunir contigo. Canta tus canciones”.