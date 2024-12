¿Qué verificamos?

Según Rodríguez, las supuestas bases estarían en las ciudades colombianas de "Santa Marta, Riohacha y Maicao", todas en el Caribe.

Las coordenadas leídas por la vicepresidenta fueron: "once grados, catorce minutos, diecinueve segundos al norte. Setenta y nueve grados, seis minutos quince segundos al oeste", para el supuesto campamento en Santa Marta; "once grados, treinta y dos minutos tres segundos del norte. Setenta y cinco grados cincuenta y cinco minutos catorce segundos del oeste", para el de Riohacha; y "once grados, veintidós minutos, treinta y nueve segundos al norte. Setenta y dos grados, trece minutos cincuenta y ocho segundos al oeste", para el de Maicao.

AFP solicitó al gobierno venezolano --que de momento no hizo ningún comentario-- la transcripción oficial del discurso de Rodríguez y en ésta aparecen los mismos datos.

¿Qué sabemos?

Usando el satélite de Google Maps y corroborando en el mapa oficial de Colombia (geoportal.igac.gov.co), la AFP observó que las dos primeras coordenadas son en mar abierto y ninguna tiene tierra cerca.

La primera, que supuestamente es una base en Santa Marta, ubica un punto del Mar Caribe fuera de aguas territoriales colombianas y a 538 kilómetros de esa ciudad. La segunda tampoco conduce a Riohacha, sino un punto en el mar territorial colombiano y a 327 kilómetros de la urbe.