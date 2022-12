Video | De la cocina a los pies: curioso método de una mujer para realizar pedicura a sus clientas se hace viral

Redes sociales como Facebook, Twitter o Tik Tok han permitido mostrarle al mundo cualquier situación con un solo clic. Las barreras geográficas o idiomáticas no han sido impedimento para que los internautas graben con sus celulares situaciones inusuales, y algunas de ellas se vuelven virales en cuestión de horas.

Pues bien, esta vez el turno fue para una trabajadora de un centro de belleza, quien decidió darle una segunda utilidad a la batidora de mano para realizarle una manicura y pedicura a una de sus clientas.

La batidora es un aparato electrodoméstico de cocina que sirve generalmente para triturar, mezclar o batir alimentos, que gira a gran velocidad. Aunque para este hecho, la mujer modificó el objeto de modo que, en la parte donde deberían ir los mezcladores, se encuentra instalada una lima metálica.

La clienta decidió registrar este momento para dar a conocer el ingenio de la trabajadora al retirar la piel muerta de sus pies, a través de la plataforma de videos TikTok.

“Me fui hacer los pies y sacaaaaan la batidora 😂”, fue la descripción que acompañó la publicación.

Sin dura, el video compartido generó reacciones y comentarios de los internautas. “Y yo q tengo mi batidora arrumbada😳!!!!!! desde mañana le daré otro uso”, “no lo puedo creer😂 estuve a punto de decirle a mi amigo me preste la máquina de pulir madera jaja”, “oye está súper buena la idea jajaja” y “está bueno eso por qué el que yo compré me salió bien malo y no tiene mucha potencia 😳 lo tengo que hacer”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Este hombre muestra cómo es bañar a una serpiente como si fuera un perro

La convivencia entre animales “salvajes” y seres humanos sigue manteniéndose a raya tanto por el peligro que pueden representar como por la necesidad de que ciertas especies permanezcan en su hábitat natural. Sin embargo, para algunas personas ese precepto parece no sentar ningún limitante cuando de hacer maniobras o actividades atípicas se trata.

En Instagram un usuario, que se identifica como Mike Holston, mostró la osadía de un joven al bañar a una serpiente como si de una especie doméstica se tratara. El temor o aversión que suele despertar para algunos este tipo de reptiles está lejos de lo que su cercanía representa para otros.

En el video se ve a un hombre tomar con absoluta tranquilidad al animal, mientras en su otra mano toma una taza con agua que va arrojando como si fuera un perro al que estuviera aseando. La locación da la impresión de ser un baño por el tipo de baldosa y con un espacio no muy considerable.

Pero si se habla de tamaños, el de la serpiente no era pequeño, aun así el hecho de que fuera un reptil adulto no generó ningún tipo de sobresalto para quien hizo algo que pocos se atreverían siquiera a imitar. En un momento de esa escena, el animal dio muestras de estar molesto al abalanzarse hacia el balde con el que le estaban bañando.

“Honestamente, limpio mi serpiente de la misma manera. No veo el problema”, “Esa cobra parecía emocionada por la hora del baño”, “Ese es un rey bien acondicionado que realmente no está demasiado aterrorizado por la gente y está bastante despreocupado”, “La Biblia dice ‘Dios nos dio poder y dominio sobre todas las criaturas vivientes en este planeta’’”, comentaron algunos respecto a este clip, en particular.

El episodio fue divulgado por un influencer que tiene más de 6 millones de seguidores. En la mayoría de sus publicaciones, Holston suele compartir encuentros con animales exóticos (en su mayoría reptiles), así como también otros menos “extraños” que involucran la alimentación a venados bebés con teteros.