Video | ¿El amor no tiene edad? Abuelita se vuelve viral por supuesto embarazo a sus 76 años

Desde hace varios meses, Giuseppe D’Anna, de 19 años, y Milina Gatta, de 76, han motivado todo tipo de comentarios en redes sociales y plataformas digitales a raíz de la supuesta relación amorosa que sostienen.

Y es que en los videos se les ve con una actitud muy cariñosa, dándose besos en la boca y protagonizando momentos bastante románticos. No obstante, algunos internautas han sugerido que se trata de una relación por interés, aunque la realidad es bastante diferente.

Sus videos acumulan más de 43,6 millones de reproducciones en TikTok y se han hecho virales. Por ello, han construido una comunidad de 1,4 millones de seguidores en esa plataforma y cada publicación ha recibido miles de interacciones.

Recientemente, Giuseppe y Milina sorprendieron a sus seguidores con una publicación que los dejó atónitos. Según el video, la mujer de 76 años estaría embarazada. “Es una niña”, dice la descripción. Así mismo, en otras publicaciones, el joven aparece besando la barriga de la mujer, motivando todo tipo de comentarios por parte de los cibernautas.

El tabú sobre la edad en las relaciones sentimentales ha incidido en que la historia de Giuseppe D’Anna y Milina Gatta se hiciera viral, dándole la vuelta al mundo. Sin embargo, no todo es como lo pintan y, en esta ocasión, muchos han criticado sin conocer cuál es la verdadera cercanía entre el joven y la abuelita.

Según explicó D’Anna al medio italiano Fanpage, su verdadera relación es familiar, pues Milina en realidad es su abuela. Frente a la cercanía que muestran en los videos, ya que incluso se dan besos en la boca, contó que todo se debe al afecto que siente por ella.

“Publiqué ese video para explicar el amor que siento por mi abuela. Vivimos juntos, ella es viuda y trato de darle todo el cariño que mi abuelo ya no puede darle, obviamente como un nieto puede. Incluso ese beso que nos dimos es una muestra de afecto, ya que por nuestra parte se usa entre familiares, nada más”, precisó D’Anna.

Sobre el video viral por el que una masiva cantidad de cibernautas llegó a su perfil, dijo: “No esperaba este éxito. Por lo general, nuestros videos se detienen en 2 millones de visitas, esto ha superado los 43 millones, inmediatamente se volvió viral. Creo que fue mucho porque en el extranjero, sin entender lo que estábamos diciendo, realmente pensaron que éramos una pareja. También traté de explicar que era una broma, pero mis respuestas fueron cubiertas por aquellos que estaban convencidos de que estábamos realmente comprometidos”.

La sorpresa también fue mayúscula para la propia Milina Gatta, quien no entendía cómo un video que hicieron a manera de broma había tenido semejante alcance en varios rincones del mundo.

A pesar del malentendido, tanto Giuseppe como Milina decidieron continuar con sus videos, con el propósito de entretener a los cibernautas. Ahora, optaron por llevar las cosas al siguiente nivel y publicar videos relacionados con un supuesto embarazo.

Ante el supuesto embarazo, el cual hace parte de los videos en broma publicados por D’Anna y Gatta, los internautas han respondido con múltiples comentarios.

“Es broma, verdad? La doña aguantándose la risa”; “No lo puedo creer”; “Eugenio Derbez bien orgulloso de este chico, al seguir sus pasos en la película Cómo ser un Latín Lover”; “Estoy bien confundida”; “Eso es una bendición de Dios y para el amor no hay edad”; “Como que no lo creo”; “a esa edad ya no se puede”; “yo diciendo que ya estoy grande para tener otro hijo, pero noooo ya me di cuenta que estoy muy chica para ser mamá”; “le está ganando la risa”, dicen algunas de las intervenciones destacadas en la publicación y que fueron escritas en español.