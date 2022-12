“Qué tristeza”: venezolano se volvió viral por criticar la falta de espíritu navideño en Chile

La publicación, que tiene hasta el momento cerca de 310.000 visualizaciones y 7.331 me gusta, también ha sido comentada por más de 5.770 cibernautas.

La situación política y social en Venezuela ha llevado a más de 6,8 millones de sus ciudadanos a abandonar el país con destino a varias naciones del mundo en calidad de refugiados y migrantes.

De acuerdo con la plataforma R4V, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por ACNUR y OIM, la mayoría de ellos, unos 5,7 millones, se encuentran en América Latina.

Con más de 450 mil personas, la comunidad venezolana en Chile es la cuarta más grande del mundo, solo detrás de las de Colombia, Ecuador y Perú, según las cifras oficiales.

Pero además de los momentos que han tenido que pasar por abandonar a sus familias, los migrantes venezolanos han tenido que adaptarse a las condiciones internas de los países a los que han llegado.

Y en muchas ocasiones, la tristeza y la nostalgia los ha invadido en fechas especiales, los cumpleaños, los días de la madre o el padre y otras más. En este momento, cuando la Navidad y el fin de año están a unas semanas, migrantes extrañan las costumbres que compartieron por muchos años con los más allegados y amigos.

Eso es lo que expresó a través de un video que se hizo viral en redes sociales, en el que un ciudadano venezolano se refirió a la Navidad en Chile, tras señalar que en ese país no se ha visto el espíritu en estas fechas decembrinas.

“Chile el único país donde no llegó la navidad”, escribió Ricardo (@ricardofundacionundolar) en su cuenta en TikTok, que acompañó con un video de 26 segundos de duración en el que se refirió a las circunstancias que vive en estos momentos es ese país suramericano en época de Navidad.

“Mira es increíble, pero Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí, ¡todos! El extranjero, más que todo a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, ósea vivimos con una tristeza”, dijo.

Y añadió que “yo creo que este es el único país donde no se siente la navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la navidad. Aquí no, aquí pareciera que la navidad no llegó nunca. Qué tristeza de país”.

La publicación, que tiene hasta el momento cerca de 310.000 visualizaciones y 7.331 me gusta, también ha sido comentado por más de 5.770, entre quienes, obviamente, se encuentran ciudadanos de Chile que han cuestionado sus palabras.

Incluso le han dicho que son maneras diferentes de celebran estas festividades en cada uno de los países.

“Es que la navidad en chile no es rumba ni gaitas, es una fiesta familiar privada”, le respondió Alexanderpianista. “Siii somos súper negativos y tristes yo les recomiendo que se vayan luego, porque Uff ni te cuento”, escribió, por su parte, CholitaLinda Flor He.

Jeny Carol Orellaba Carrasco fue más allá en su comentario: “Me enseñaron desde niña que si no estoy a gusto en un lugar debo dejarlo y buscar otro mejor. Váyase y sea feliz”. Otro usuario de TikTok que se identifica como La Capacha le escribió: “No los invitamos a venir, pero lo invitamos a irse...”.

“No se trata de negatividad, aquí en Chile la navidad no es rumba, carrete, es pasar en familia con tus seres queridos con los niños”, le dijo Pamela Valenzuela (@pamelavalenzuela945).

Incluso una compatriota suya, Ada Lucena le refutó: “La alegría se lleva por dentro, vivo acá desde hace 4 años y todas mis navidades han sido felices. Chile es bello”.

Y así, se fueron sumando muchos comentarios de internautas que además compartieron el video a través de otras redes sociales como Twitter, en las que también se pueden leer duras críticas a la publicación.