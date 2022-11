Papá, casi llorando, devolvió los objetos que su hija robó en un local: el video se hizo viral

Un acto de honestidad captó la atención en Chile, luego de que un padre devolviera varios objetos que habían sido sustraídos por su hija en un centro estético de depilación. El mismo lugar destacó el proceder y, por esa razón, no presentó cargos contra la joven, quien también se disculpó por lo sucedido.

En cámaras de seguridad quedó registrado cuando el padre de familia llegó al establecimiento y, tras asegurarse que estaba en el lugar correcto, procedió a golpear la puerta. Dos empleadas del sitio se percataron de su presencia, y una de ellas atendió al chileno, quien (al borde de las lágrimas) se disculpó en nombre de los dos y dijo que su hija estaba “enferma”, y esa era la razón por la que había tomado algo que no le correspondía.

En redes sociales, la estética compartió la historia e incluso dos cartas escritas a mano en la que los implicados lamentaban lo sucedido. Los objetos regresados incluían un computador y un celular, además se quería dar dinero en efectivo, mismo que no fue recibido por las trabajadoras, quienes destacaron el gesto de sinceridad que no suele ser una acción recurrente en todas partes.

En el clip difundido por el propio centro de depilación, una mujer detalla cómo se desarrolló la destacable devolución de los objetos. En su relato, comenta que el hombre se había armado de valor, porque se denotaba la vergüenza con la que había acudido, y que nunca se hubiera imaginado que alguien les iba a regresar las cosas.

“Ella lo está pasando muy mal”

En su carta, el padre empieza disculpándose por el robo del computador y el celular, aludiendo a que su hija era enferma y que, aunque su acto no es justificable, la motivó el hecho de no tener trabajo y un hijo que mantener. “Señora, disculpe que mi hija le haya robado. Anoche fui a devolver, pero el celular estaba bloqueado y no sabía cómo comunicarme con usted”, afirmó.

“Mi hija es enferma; por favor, perdóneme. Se iba a quitar la vida”, se lee en otro fragmento del texto. Otro aparte del mismo fue recogido por CNN Chile, y en este continúa: “Mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. (...). Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”, agregó.

Por su parte, la menor también hizo llegar un escrito en el que ofrecía disculpas por su conducta y amplió las razones que la llevaron a tomar algo que no le correspondía. También hizo referencia a cómo la droga puede llevar a la destrucción y, muchas veces, la adicción derivar en consecuencias fatales.

“La droga nos destruye. En un momento los pensamientos se nublan y la vida se apaga como un parpadeo. Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y darte cuenta que el único resultado de lo malo es eso. Nada va a reparar; lo hecho, hecho está, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo, sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta”, fueron las palabras de la joven.

El gesto le valió el aplauso de varios internautas que, aprovechando la difusión de lo ocurrido, aseguraron que la fe en la humanidad estaba de vuelta. No fueron pocos los comentarios y réplicas que tuvo ese episodio de honestidad, una vez salió a la luz pública.

“qué honradez de ese papá… Felicitaciones a él por sus valores… Ojalá su hija aprenda de eso y no lo vuelva hacer y felicidades por recuperar sus pertenencias”, “claro ejemplo de que los padres (muchas veces) no tienen la culpa de las malas decisiones que toman sus hijos”, “una situación muy difícil, fue muy valiente, qué ejemplo. Dios permita y esta lección ayude a su hija a enderezar el camino”, está entre las reacciones.