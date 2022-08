Video: diplomático saudí muere mientras daba un discurso

Por el momento no se conocen las causas de su deceso.

De acuerdo con algunos medios, Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani era presidente del consejo de administración de Al-Salam Holding Company, que murió mientras daba unas palabras en la Conferencia árabe-africana, informó el medio arabi21.co.

Muhammad Al-Qahtani, Embajador Saudí muere en El Cairo, frente a los asistentes, en el momento de hacer su intervención, en la Conferencia Árabe-Africana. pic.twitter.com/YyFRDzlJpp — DoñaPily (@dona_pily2) August 9, 2022

El video circula por todas las redes sociales y muestra cómo el hombre se descompensa hasta caer al suelo, dando sus últimas palabras: “Un hombre de paz”. Sin embargo, con exactitud aún no se conoce que sucedió mientras el empresario daba su discurso, ni tampoco a quien se dirigía.

“Al-Sisi es el decano de la humanidad y el hombre de paz. Boooom. Lo completarás el Día de la Resurrección”, describió en su cuenta oficial de Twitter, Abdullah Elshrif.

“Para las personas que preguntan, su nombre es Muhammad Al-Qahtani, un diplomático saudita, y murió ayer en la casa de los guardias fronterizos en la Conferencia Árabe-Africana. Esta es una foto de él junto a su esposa emiratí, Aisha Al-Jabri”, antes de hablar”, puntualizó.

للناس اللي بتسأل فإسمه محمد القحطاني دبلوماسي سعودي ومات امبارح في دار حراس الحدود في المؤتمر العربي الإفريقي ودي صورته جنب زوجته عائشة الجابري الإماراتية قبل ما يقوم يتكلم pic.twitter.com/hNWc2G5FAI — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) August 9, 2022

Los comentarios en las redes sociales, no se han hecho esperar y muestra de ellos son los siguientes:

“Amén, más temprano que tarde, y el Día de la Resurrección, si Dios quiere, estará hacinado bajo su bandera y en compañía de sus siervos. Dios te tratará con su justicia, no con su misericordia. Amén”; “No tengas prisa por dar un buen ejemplo. De moral virtuosa y buenas intenciones, pura y piadosa. No abuses de los muertos, porque han logrado lo que propusieron”, son dos de los cientos de mensajes que manifiestan un sentido pésame para la familia.

Por el momento, no se sabe si se dirigía a Mohamed bin Zayed Al Nahayan, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, cargo que tomó el pasado mes de mayo.

Arabia Saudí celebra muerte de Zawahirí

En los últimos días, Arabia Saudita celebró el anuncio de la muerte del jefe de Al Qaeda, Aymán az Zawahirí, en un ataque estadounidense con dron en Afganistán, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El reino de Arabia Saudita saluda el anuncio del presidente estadounidense Joe Biden de la muerte del líder terrorista de Al Qaeda, Aymán az Zawahirí”, al que calificó como “uno de los líderes del terrorismo que dirigió la planificación y ejecución de atroces operaciones terroristas en Estados Unidos, Arabia Saudita y otros países”.

El egipcio Aymán az Zawahirí, un jefe sin carisma al frente de Al Qaeda en comparación con su predecesor Osama Bin Laden, teorizó sobre la ramificación de las células yihadistas, sin llegar a controlarlas hasta su muerte en días pasados en un ataque estadounidense.

Aunque fue uno de los artífices de los atentados del 11 de septiembre de 2001, “el mayor éxito de Zawahirí es haber mantenido viva a Al Qaeda”, según Barak Mendelsohn, profesor de la Universidad de Haverford en Pensilvania.

Pero tuvo que multiplicar las “franquicias”, desde la Península Arábica hasta el Magreb, desde Somalia hasta Afganistán, Siria e Irak. Y aceptar que se fueran emancipando poco a poco.

El teórico de barba tupida y gafas grandes, fácilmente reconocible por un bulto en la frente, se unió a los 15 años a los Hermanos Musulmanes y sobrevivió a más de 40 años de yihad, algo inusual, antes de morir a los 71 años en un ataque con dron.

Fue dado por muerto o agonizante en varias ocasiones, pero recientemente dio señales de vida.

“La aparente mayor fluidez y capacidad de comunicación de Aymán az Zawahirí coincidió con la toma de Afganistán por parte de los talibanes”, según un informe de la ONU publicado a mediados de julio.

*Con información de la AFP.